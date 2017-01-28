Фанаты необычных автомобилей тратят десятки лет, большие суммы денег и вкладывают всю свою любовь, чтобы получить уникальный транспорт. Будь то старенький Nissan, винтажный Camaro или повидавший виды Datsun, настоящие мастера могут превратить любую машину в произведение искусства. Команда документалистов отправляется в путешествие по самым интересным гаражам Америки, Австралии и Новой Зеландии, чтобы показать зрителю мастерство механиков, готовых произвести самые амбициозные реставрации за отведенные им срок и бюджет.