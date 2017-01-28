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Постер телешоу Гаражные мечты
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Киноафиша Сериалы Гаражные мечты

Гаражные мечты (2017 - …)

Garage Dreams 18+
Год выпуска 2017
Страна Австралия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал MotorTrend
Продолжительность телешоу 13 часов 0 минут

О чем телешоу

Фанаты необычных автомобилей тратят десятки лет, большие суммы денег и вкладывают всю свою любовь, чтобы получить уникальный транспорт. Будь то старенький Nissan, винтажный Camaro или повидавший виды Datsun, настоящие мастера могут превратить любую машину в произведение искусства. Команда документалистов отправляется в путешествие по самым интересным гаражам Америки, Австралии и Новой Зеландии, чтобы показать зрителю мастерство механиков, готовых произвести самые амбициозные реставрации за отведенные им срок и бюджет.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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7.3 IMDb
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Сезоны
Гаражные мечты - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 13 эпизодов
 
Гаражные мечты - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 13 эпизодов
 
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