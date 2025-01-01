Постеры телешоу «Гаражные мечты»

Звезда «Властелина колец» считает удачным только один фильм из всей трилогии: франшиза сделала его знаменитым, а он раскритиковал Питера Джексона

3 вопиющих ошибки «Спасти рядового Райана», которые заметили даже американские историки: Спилбергу дали «Оскар», а он столько переврал

Collider выбрал 15 лучших аниме 2020‑х: «Поднятие уровня в одиночку» только на последнем месте, а что же тогда на первом?

Ни одного плохого отзыва: самый недооцененный детектив Первого канала даже не показали по ТВ – россияне сравнивают с культовой «Прослушкой»

Кто сильнее – Сон Джин-у или Гоку? Мы нашли однозначный ответ, и фанатам «Драконьего жемчуга» он явно не понравится

«Российский Sci-Fi как жанр мертв»: лишь один отечественный сериал не стыдно советовать фанам Стругацких – хотя серьезности в нем 0

«Задача – вызвать отвращение»: мебель со свалки, стены в помете – дом маньяка из «Как приручить лису» существовал в реальности (фото)

Лучший ужастик года 2025 закончился так, что все «кричит» о продолжении: но у режиссера для зрителей печальные новости

У Netflix появилась своя замена «Дюне» Вильнева: тоже будет трилогия, а первую часть посмотрели 11 млн зрителей за 4 дня

На великолепный «Из многих» Гиллигана вдохновили 10 культовых фильмов: от «Шоу Трумана» до самой скандальной экранизации Кинга