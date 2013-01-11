Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Валландер 2006 - 2013, 3 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Валландер
Сезоны
Сезон 3
Wallander
16+
Оригинальное название
Season 3
Название
Сезон 3
Премьера сезона
11 января 2013
Год выпуска
2013
Количество серий
6
Продолжительность сезона
8 часов 30 минут
Рейтинг сериала
7.4
Оцените
12
голосов
7.6
IMDb
Список серий 3-го сезона сериала «Валландер»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Обеспокоенный мужчина
Den orolige mannen
Сезон 3
Серия 1
11 января 2013
Исчезнувшая
Försvunnen
Сезон 3
Серия 2
19 января 2013
Предательство
Sveket
Сезон 3
Серия 3
24 июля 2013
Отсутствие
Saknaden
Сезон 3
Серия 4
30 июля 2013
Поджигатель
Mordbrännaren
Сезон 3
Серия 5
25 сентября 2013
Птица печали
Sorgfågeln
Сезон 3
Серия 6
23 октября 2013
График выхода всех сериалов
В первую неделю января в ТОП-3 на ИВИ попало сразу три российских проекта: среди сказок затерялся неожиданный фильм
Оторваться от экрана не получится: 10 шикарных сериалов с рейтингом выше 8.0 на IMDb — без проходных эпизодов и разочарований
Новый фильм «Буратино» зря сравнивают с советским хитом: вот 5 причин, почему на него стоит обязательно сходить в кино
От «Маши и Медведя» до «Шрека»: нашли 6 новогодних выпусков любимых мультфильмов — возвращают веру в чудо быстрее оливье
Тест на знание мелочей из хитовых фильмов СССР: на 6/6 пройдут единицы – а вы в их числе?
«Очень доброй и веселой комедии» с Вициным сейчас ставят 7.7 балла: а в СССР ее полгода продержали «на полке» – правок смешнее не придумаешь
Лунгин снял худшую адаптацию сериала из США: Машков с Исаковой не спасли, к критике подключился даже Рогозин
Не Шарик, а натуральный козел: у героев «Собачьего сердца» были прототипы - Преображенский спас Ленина и Сталина
Загадка для любителей советского кино: лишь единицы поймут, что за фильм зашифрован на фото
«Иронию судьбы» под Новый год смотрят все, но эту музыкальную комедию СССР даже не включают: а ведь ее специально выпустили 30 декабря
Получили на Новый год очередную безделушку? Не грустите, бывает и хуже – взгляните на 6 самых нелепых подарков в кино
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667