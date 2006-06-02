Меню
Валландер 2006 - 2013 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Валландер
Wallander 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 июня 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 13
Продолжительность сезона 18 часов 25 минут

Рейтинг сериала

7.4
Оцените 12 голосов
7.6 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Валландер»

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
До наступления морозов Innan frosten
Сезон 1 Серия 1
2 июня 2006
Деревенский идиот Byfånen
Сезон 1 Серия 2
4 июня 2006
Братья Bröderna
Сезон 1 Серия 3
5 июня 2006
Тьма Mörkret
Сезон 1 Серия 4
22 декабря 2006
Африканцы Afrikanen
Сезон 1 Серия 5
23 декабря 2006
Вдохновитель Mastermind
Сезон 1 Серия 6
29 декабря 2006
Слабое место Den svaga punkten
Сезон 1 Серия 7
26 декабря 2006
Фотографы Fotografen
Сезон 1 Серия 8
30 декабря 2006
Обложка Täckmanteln
Сезон 1 Серия 9
6 января 2007
Воздушный замок Luftslottet
Сезон 1 Серия 10
10 февраля 2007
Кровные узы Blodsband
Сезон 1 Серия 11
7 апреля 2007
Шутники Jokern
Сезон 1 Серия 12
8 апреля 2007
Секрет Hemligheten
Сезон 1 Серия 13
9 апреля 2007
