Валландер 2006 - 2013 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Wallander
16+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
2 июня 2006
Год выпуска
2006
Количество серий
13
Продолжительность сезона
18 часов 25 минут
Рейтинг сериала
7.4
Оцените
12
голосов
7.6
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Валландер»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
До наступления морозов
Innan frosten
Сезон 1
Серия 1
2 июня 2006
Деревенский идиот
Byfånen
Сезон 1
Серия 2
4 июня 2006
Братья
Bröderna
Сезон 1
Серия 3
5 июня 2006
Тьма
Mörkret
Сезон 1
Серия 4
22 декабря 2006
Африканцы
Afrikanen
Сезон 1
Серия 5
23 декабря 2006
Вдохновитель
Mastermind
Сезон 1
Серия 6
29 декабря 2006
Слабое место
Den svaga punkten
Сезон 1
Серия 7
26 декабря 2006
Фотографы
Fotografen
Сезон 1
Серия 8
30 декабря 2006
Обложка
Täckmanteln
Сезон 1
Серия 9
6 января 2007
Воздушный замок
Luftslottet
Сезон 1
Серия 10
10 февраля 2007
Кровные узы
Blodsband
Сезон 1
Серия 11
7 апреля 2007
Шутники
Jokern
Сезон 1
Серия 12
8 апреля 2007
Секрет
Hemligheten
Сезон 1
Серия 13
9 апреля 2007
В топ-10 кассовых голливудских актеров попали сразу 3 Криса: а вот №1 может «продуть» из-за нового «Аватара»
