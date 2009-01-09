Меню
Wallander
16+
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
9 января 2009
Год выпуска
2009
Количество серий
13
Продолжительность сезона
18 часов 25 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.6
IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Валландер»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Месть
Hämnden
Сезон 2
Серия 1
9 января 2009
Долг
Skulden
Сезон 2
Серия 2
17 июня 2009
Курьеры
Kuriren
Сезон 2
Серия 3
21 июля 2009
Вор
Tjuven
Сезон 2
Серия 4
19 августа 2009
Виолончелисты
Cellisten
Сезон 2
Серия 5
19 сентября 2009
Священники
Prästen
Сезон 2
Серия 6
21 октября 2009
Утечка
Läckan
Сезон 2
Серия 7
18 ноября 2009
Стрелец
Skytten
Сезон 2
Серия 8
16 декабря 2009
Ангел смерти
Dödsängeln
Сезон 2
Серия 9
20 января 2010
Рейф
Vålnaden
Сезон 2
Серия 10
24 марта 2010
Наследство
Arvet
Сезон 2
Серия 11
20 апреля 2010
Коллекционер
Indrivaren
Сезон 2
Серия 12
16 июня 2010
Свидетель
Vittnet
Сезон 2
Серия 13
21 июля 2010
