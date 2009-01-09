Меню
Валландер 2006 - 2013 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Валландер
Wallander 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 9 января 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 13
Продолжительность сезона 18 часов 25 минут

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Месть Hämnden
Сезон 2 Серия 1
9 января 2009
Долг Skulden
Сезон 2 Серия 2
17 июня 2009
Курьеры Kuriren
Сезон 2 Серия 3
21 июля 2009
Вор Tjuven
Сезон 2 Серия 4
19 августа 2009
Виолончелисты Cellisten
Сезон 2 Серия 5
19 сентября 2009
Священники Prästen
Сезон 2 Серия 6
21 октября 2009
Утечка Läckan
Сезон 2 Серия 7
18 ноября 2009
Стрелец Skytten
Сезон 2 Серия 8
16 декабря 2009
Ангел смерти Dödsängeln
Сезон 2 Серия 9
20 января 2010
Рейф Vålnaden
Сезон 2 Серия 10
24 марта 2010
Наследство Arvet
Сезон 2 Серия 11
20 апреля 2010
Коллекционер Indrivaren
Сезон 2 Серия 12
16 июня 2010
Свидетель Vittnet
Сезон 2 Серия 13
21 июля 2010
