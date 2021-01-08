Фумия Томодзаки — лучший игрок Японии в онлайн-игре Attack Families, широко известной как Tackfam. Однако недостаток социальных навыков и дружелюбия заставляет его терпеть неудачи в реальной жизни. В том, что у него нет друзей, он винит замысловатую механику и несправедливые правила игры под названием жизнь.

Однажды Фумия обнаруживает, что другой топовый игрок в Tackfam Аои Хинами — его популярная, умная и общительная одноклассница. Удивленная тем, насколько некомпетентен Фумия во всем, кроме Tackfam, девушка решает помочь ему добиться успеха в том, что она называет самой большой игрой из всех. Через ужасные испытания социальных взаимодействий Фумия начинает продвигаться по уровням в великолепной игре жизни.