Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Низкоуровневый персонаж Томодзаки
1 постер
Киноафиша Сериалы Низкоуровневый персонаж Томодзаки

Низкоуровневый персонаж Томодзаки (2021 - …)

Jaku-Chara Tomozaki-kun 18+
Год выпуска 2021
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал AT-X
Продолжительность сериала 10 часов 25 минут

О чем сериал

Фумия Томодзаки — лучший игрок Японии в онлайн-игре Attack Families, широко известной как Tackfam. Однако недостаток социальных навыков и дружелюбия заставляет его терпеть неудачи в реальной жизни. В том, что у него нет друзей, он винит замысловатую механику и несправедливые правила игры под названием жизнь.

Однажды Фумия обнаруживает, что другой топовый игрок в Tackfam Аои Хинами — его популярная, умная и общительная одноклассница. Удивленная тем, насколько некомпетентен Фумия во всем, кроме Tackfam, девушка решает помочь ему добиться успеха в том, что она называет самой большой игрой из всех. Через ужасные испытания социальных взаимодействий Фумия начинает продвигаться по уровням в великолепной игре жизни.

В ролях
В ролях
Гэн Сато
Ai Kayano
Симадзаки Нобунага
Симадзаки Нобунага
Икуми Хасэгава
Хисако Канэмото
Нэнэ Хиэда
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.9 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Низкоуровневый персонаж Томодзаки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 12 эпизодов
 
Низкоуровневый персонаж Томодзаки - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2024, 13 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Новая «Фантастическая четверка» покорила первых зрителей: Marvel вернулись с фильмом, похожим на «Интерстеллар»
В «Олененке» от Netflix должно было быть 8, а не 7 серий: вот что вырезали из проекта – и не зря
Все началось с детских забав: собрали все игры по порядку с 1 по 3 сезон «Игры в кальмара»
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше