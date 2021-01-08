Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Низкоуровневый персонаж Томодзаки 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Низкоуровневый персонаж Томодзаки
Киноафиша Сериалы Низкоуровневый персонаж Томодзаки Сезоны Сезон 1
Jaku-Chara Tomozaki-kun
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 12
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут

Рейтинг сериала

6.6
Оцените 13 голосов
7 IMDb

Список серий сериала Низкоуровневый персонаж Томодзаки

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
8 января 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
15 января 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
22 января 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
29 января 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
5 февраля 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
12 февраля 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
19 февраля 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
26 февраля 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
5 марта 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
12 марта 2021
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
19 марта 2021
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
26 марта 2021
График выхода всех сериалов
Новый фильм «Буратино» зря сравнивают с советским хитом: вот 5 причин, почему на него стоит обязательно сходить в кино
Не только Рипли выжила на «Ностромо» в финале первого «Чужого»: был еще один персонаж, о которым зрители забыли
За что Леонова «закрывали» в «Бутырке» 4 раза: неспроста так правдоподобно сыграл Доцента
Загадка для любителей советского кино: лишь единицы поймут, что за фильм зашифрован на фото
От «Маши и Медведя» до «Шрека»: нашли 6 новогодних выпусков любимых мультфильмов — возвращают веру в чудо быстрее оливье
265 млн человек не могут ошибаться: 8 самых просматриваемых сериалов на Netflix – смело включайте любой, если устали от поисков
Самый противоречивый герой «Гаража» Рязанова: равнодушным этот мажор не оставляет никого
Получили на Новый год очередную безделушку? Не грустите, бывает и хуже – взгляните на 6 самых нелепых подарков в кино
В топ-10 кассовых голливудских актеров попали сразу 3 Криса: а вот №1 может «продуть» из-за нового «Аватара»
Не Шарик, а натуральный козел: у героев «Собачьего сердца» были прототипы - Преображенский спас Ленина и Сталина
Лунгин снял худшую адаптацию сериала из США: Машков с Исаковой не спасли, к критике подключился даже Рогозин
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше