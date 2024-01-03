Меню
Низкоуровневый персонаж Томодзаки 2021 - 2024, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Низкоуровневый персонаж Томодзаки
Jaku-Chara Tomozaki-kun
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 3 января 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 25 минут

Рейтинг сериала

6.6
Оцените 13 голосов
7 IMDb

Список серий сериала Низкоуровневый персонаж Томодзаки

Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
3 января 2024
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
10 января 2024
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
17 января 2024
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
24 января 2024
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
31 января 2024
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
7 февраля 2024
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
14 февраля 2024
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
21 февраля 2024
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
28 февраля 2024
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
6 марта 2024
Серия 11 Episode 11
Сезон 2 Серия 11
13 марта 2024
Серия 12 Episode 12
Сезон 2 Серия 12
20 марта 2024
Серия 13 Episode 13
Сезон 2 Серия 13
27 марта 2024
