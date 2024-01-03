Меню
Низкоуровневый персонаж Томодзаки 2021 - 2024, 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Jaku-Chara Tomozaki-kun
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
3 января 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
13
Продолжительность сезона
5 часов 25 минут
Рейтинг сериала
6.6
Оцените
13
голосов
7
IMDb
Список серий сериала Низкоуровневый персонаж Томодзаки
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Episode 1
Сезон 2
Серия 1
3 января 2024
Серия 2
Episode 2
Сезон 2
Серия 2
10 января 2024
Серия 3
Episode 3
Сезон 2
Серия 3
17 января 2024
Серия 4
Episode 4
Сезон 2
Серия 4
24 января 2024
Серия 5
Episode 5
Сезон 2
Серия 5
31 января 2024
Серия 6
Episode 6
Сезон 2
Серия 6
7 февраля 2024
Серия 7
Episode 7
Сезон 2
Серия 7
14 февраля 2024
Серия 8
Episode 8
Сезон 2
Серия 8
21 февраля 2024
Серия 9
Episode 9
Сезон 2
Серия 9
28 февраля 2024
Серия 10
Episode 10
Сезон 2
Серия 10
6 марта 2024
Серия 11
Episode 11
Сезон 2
Серия 11
13 марта 2024
Серия 12
Episode 12
Сезон 2
Серия 12
20 марта 2024
Серия 13
Episode 13
Сезон 2
Серия 13
27 марта 2024
