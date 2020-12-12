Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Королева Чхорин 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Королева Чхорин
Киноафиша Сериалы Королева Чхорин Сезоны Сезон 1
Cheolinwanghoo 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 декабря 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 20
Продолжительность сезона 26 часов 40 минут

Рейтинг сериала

8.5
Оцените 11 голосов
8.6 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Королева Чхорин»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
12 декабря 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
13 декабря 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
19 декабря 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
20 декабря 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
26 декабря 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
27 декабря 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
2 января 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
3 января 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
9 января 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
10 января 2021
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
16 января 2021
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
17 января 2021
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
23 января 2021
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
24 января 2021
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
30 января 2021
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
31 января 2021
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
6 февраля 2021
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
7 февраля 2021
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
13 февраля 2021
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
14 февраля 2021
График выхода всех сериалов
«Доктор Хаус» по-русски: почему «Добрый доктор» со Стояновым может стать самой шумной новогодней комедией 2026 года
Эти 5 научно-фантастических фильмов прославились благодаря идеальному финалу: и «Дюна» тоже в этом списке
Новый фильм «Буратино» зря сравнивают с советским хитом: вот 5 причин, почему на него стоит обязательно сходить в кино
Почему Баба-Яга в «Морозко» говорила «чуфырь, чуфырь!»: значение слова 60 лет не дает покоя зрителям – разрываются между 3 версиями
Тест на знание мелочей из хитовых фильмов СССР: на 6/6 пройдут единицы – а вы в их числе?
«Иронию судьбы» под Новый год смотрят все, но эту музыкальную комедию СССР даже не включают: а ведь ее специально выпустили 30 декабря
Получили на Новый год очередную безделушку? Не грустите, бывает и хуже – взгляните на 6 самых нелепых подарков в кино
Самый противоречивый герой «Гаража» Рязанова: равнодушным этот мажор не оставляет никого
«Очень доброй и веселой комедии» с Вициным сейчас ставят 7.7 балла: а в СССР ее полгода продержали «на полке» – правок смешнее не придумаешь
Не Шарик, а натуральный козел: у героев «Собачьего сердца» были прототипы - Преображенский спас Ленина и Сталина
В топ-10 кассовых голливудских актеров попали сразу 3 Криса: а вот №1 может «продуть» из-за нового «Аватара»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше