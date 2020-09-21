Меню
Зомби-детектив 1 сезон смотреть онлайн
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Сезон 1
Jombitamjeong
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
21 сентября 2020
Год выпуска
2020
Количество серий
12
Продолжительность сезона
14 часов 0 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.3
IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Зомби-детектив»
Сезон 1
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
21 сентября 2020
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
22 сентября 2020
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
28 сентября 2020
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
29 сентября 2020
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
5 октября 2020
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
6 октября 2020
Серия 7
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
12 октября 2020
Серия 8
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
13 октября 2020
Серия 9
Episode 9
Сезон 1
Серия 9
19 октября 2020
Серия 10
Episode 10
Сезон 1
Серия 10
20 октября 2020
Серия 11
Episode 11
Сезон 1
Серия 11
26 октября 2020
Серия 12
Episode 12
Сезон 1
Серия 12
27 октября 2020
