Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Зомби-детектив 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Зомби-детектив
Киноафиша Сериалы Зомби-детектив Сезоны Сезон 1

Jombitamjeong 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 сентября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 12
Продолжительность сезона 14 часов 0 минут

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Зомби-детектив» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
21 сентября 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
22 сентября 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
28 сентября 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
29 сентября 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
5 октября 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
6 октября 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
12 октября 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
13 октября 2020
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
19 октября 2020
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
20 октября 2020
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
26 октября 2020
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
27 октября 2020
График выхода всех сериалов
Думаете, «Ёжик в тумане» понятен только тем, кто из СССР? Современные итальянцы увидели и воскликнули: «Шедевр!»
Успеете до понедельника: 5 коротких аниме-сериалов, которые легко посмотреть залпом
Скучаете по «Игре в кальмара»? Новую дораму со звездами сериала уже посмотрело 7 млн человек на Netflix
Драма и поток сознания в одном флаконе: российский автор, которого практически невозможно экранизировать
10 очков Гриффиндору: тест на знание мемов по «Гарри Поттеру» на 5 из 5 пройдут только миллениалы
«Опять ты мне эту … поставила?!»: тест пройдут только смотревшие «Белое солнце пустыни» больше двух раз — вспомните 5 цитат
«Офис» скрестили с «Великолепным веком»: сериал «1670» — лучшая историческая комедия Netflix среди унылых драм последних лет
«Вы, люди, такие странные»: Лилу в «Пятом элементе» лишь маскировалась под человека — факты подтверждают
Спустя годы «Мир! Дружба! Жвачка!» получил свой «Камбэк»: сюжет аналогичный, но лица в кадре новые
Бран не король, а Арья не избранная: шесть лет спустя финал «Игры престолов» смотрится еще более нелепо
Худшая глава антологии: Мерфи сел в лужу с «Монстр: История Эда Гейна» — маньяка превратили в икону
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше