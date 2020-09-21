Думаете, «Ёжик в тумане» понятен только тем, кто из СССР? Современные итальянцы увидели и воскликнули: «Шедевр!»

Успеете до понедельника: 5 коротких аниме-сериалов, которые легко посмотреть залпом

Скучаете по «Игре в кальмара»? Новую дораму со звездами сериала уже посмотрело 7 млн человек на Netflix

Драма и поток сознания в одном флаконе: российский автор, которого практически невозможно экранизировать

10 очков Гриффиндору: тест на знание мемов по «Гарри Поттеру» на 5 из 5 пройдут только миллениалы

«Опять ты мне эту … поставила?!»: тест пройдут только смотревшие «Белое солнце пустыни» больше двух раз — вспомните 5 цитат

«Офис» скрестили с «Великолепным веком»: сериал «1670» — лучшая историческая комедия Netflix среди унылых драм последних лет

«Вы, люди, такие странные»: Лилу в «Пятом элементе» лишь маскировалась под человека — факты подтверждают

Спустя годы «Мир! Дружба! Жвачка!» получил свой «Камбэк»: сюжет аналогичный, но лица в кадре новые

Бран не король, а Арья не избранная: шесть лет спустя финал «Игры престолов» смотрится еще более нелепо