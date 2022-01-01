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Ван Сюэци
Ван Сюэци
Wang Xueqi
О персоне
Фильмография
Ван Сюэци
Wang Xueqi
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Дата рождения
19 марта 1946
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Пекин, Китайская Народная Республика
Биография Ван Сюэци
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Фильмография Ван Сюэци
Небесный огонь
боевик
2019, Китай
5.0
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