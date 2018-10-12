Меню
Время предпринимателей 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Время предпринимателей
Chuang ye shi dai 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 54
Продолжительность сезона 40 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Время предпринимателей»

В 1-м сезоне сериала «Время предпринимателей» в центре событий оказывается разработчик Го Синь Нянь. Он сумел создать приложение, конвертирующее слова в голосовое сообщение до отправления адресату. Инновационную технологию захотели получить многие, а Го оказался эмоционально не готов к суровой конкуренции в сфере программного обеспечения. Пройдет много времени до того, как он адаптируется к новым условиям. В этом молодому предпринимателю помогут его преданные друзья, которые будут с ним до конца, и девушка по имени На Лан, занимающаяся анализом этой отрасли. Вскоре Го Синь Нянь влюбляется в нее.

Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
12 октября 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
12 октября 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
13 октября 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
14 октября 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
14 октября 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
15 октября 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
15 октября 2018
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
16 октября 2018
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
16 октября 2018
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
17 октября 2018
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
17 октября 2018
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
18 октября 2018
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
18 октября 2018
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
19 октября 2018
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
19 октября 2018
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
20 октября 2018
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
21 октября 2018
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
21 октября 2018
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
22 октября 2018
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
22 октября 2018
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
23 октября 2018
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
23 октября 2018
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
24 октября 2018
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
24 октября 2018
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
25 октября 2018
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
25 октября 2018
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
26 октября 2018
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
26 октября 2018
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
27 октября 2018
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
28 октября 2018
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
28 октября 2018
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
29 октября 2018
Серия 33 Episode 33
Сезон 1 Серия 33
29 октября 2018
Серия 34 Episode 34
Сезон 1 Серия 34
30 октября 2018
Серия 35 Episode 35
Сезон 1 Серия 35
30 октября 2018
Серия 36 Episode 36
Сезон 1 Серия 36
31 октября 2018
Серия 37 Episode 37
Сезон 1 Серия 37
31 октября 2018
Серия 38 Episode 38
Сезон 1 Серия 38
1 ноября 2018
Серия 39 Episode 39
Сезон 1 Серия 39
1 ноября 2018
Серия 40 Episode 40
Сезон 1 Серия 40
2 ноября 2018
Серия 41 Episode 41
Сезон 1 Серия 41
2 ноября 2018
Серия 42 Episode 42
Сезон 1 Серия 42
3 ноября 2018
Серия 43 Episode 43
Сезон 1 Серия 43
3 ноября 2018
Серия 44 Episode 44
Сезон 1 Серия 44
4 ноября 2018
Серия 45 Episode 45
Сезон 1 Серия 45
5 ноября 2018
Серия 46 Episode 46
Сезон 1 Серия 46
5 ноября 2018
Серия 47 Episode 47
Сезон 1 Серия 47
6 ноября 2018
Серия 48 Episode 48
Сезон 1 Серия 48
6 ноября 2018
Серия 49 Episode 49
Сезон 1 Серия 49
7 ноября 2018
Серия 50 Episode 50
Сезон 1 Серия 50
7 ноября 2018
Серия 51 Episode 51
Сезон 1 Серия 51
8 ноября 2018
Серия 52 Episode 52
Сезон 1 Серия 52
8 ноября 2018
Серия 53 Episode 53
Сезон 1 Серия 53
9 ноября 2018
Серия 54 Episode 54
Сезон 1 Серия 54
11 ноября 2018
