Потерпевшие бедствие 2023, 1 сезон
Потерпевшие бедствие
Сезон 1
The Castaways
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
26 декабря 2023
Год выпуска
2023
Количество серий
5
Продолжительность сезона
4 часа 5 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
1
голос
5.8
IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Потерпевшие бедствие»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
26 декабря 2023
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
26 декабря 2023
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
26 декабря 2023
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
26 декабря 2023
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
26 декабря 2023
Хотите почувствовать холодок по спине? Эти мини-сериалы справятся легко – свежие детективы и триллеры
«Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео)
Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото)
«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
Один из лучших фильмов Marvel должен был стать хоррором: режиссер придумал гениальный концепт — но боссы MCU зарубили идею
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»
На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)
Лебедев считает «Мушкетеров» с Боярским отвратительным кино, зато эти 2 фильма пересматривает каждый год (оба сняты в СССР)
