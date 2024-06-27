Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Потерпевшие бедствие
Отзывы
Отзывы о сериале «Потерпевшие бедствие»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Отзывы о сериале
Вся информация о сериале
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Weteran Mc
27 июня 2024, 00:33
Оценка
Пятисерийный мини-сериал "Потерпевшие крушение" повествует о двух сёстрах, Лори и Эрин, которые хотят отправиться в отпуск на остров Фиджи. Но после произошедшей ссоры между ними, Лори улетает, а Эрин не приезжает в аэропорт и остается дома. Позже Эрин с ужасом обнаруживает, что самолет с сестрой на борту так и не приземлился. После этого она сама отправляется на острова и начинает собственное расследование.
Сериал с не быстрым темпом, но закрученным сюжетом. Показывается прошлое и настоящее. "Тогда" - жизнь выживших, после крушения на острове. "Сейчас" - расследование, которое ведёт Эрин.
Часть сериала легко можно сравнить с сериалом 2000-х годов, "Остаться в живых" - уж больно похоже. Так же очень красивые локации джунглей и Тихого океана. Еще в сериале интригующий и немного неожиданный финал.
Таким образом, мне сериал больше понравился, чем нет.
Поэтому, моя оценка: 7 из 10. 👍
27 июня 2024, 00:33
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Сёрфер
12 комментариев
Беловежская пуща
21 комментарий
Джейн Остин испортила мне жизнь
4 комментария
Формула 1
24 комментария
Даже «Зимородку» такое не снилось: герой нового турецкого сериала женится дважды — и первая жена узнает об этом последней
А вот вам усатый Васильев! Звезда «Невского» совсем скоро появится в двух неожиданных фильмах
Это не «Империя Кесем»: не все знают, что у «Великолепного века» есть 8-серийное продолжение — там и любимая Хюррем есть
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Сериал с не быстрым темпом, но закрученным сюжетом. Показывается прошлое и настоящее. "Тогда" - жизнь выживших, после крушения на острове. "Сейчас" - расследование, которое ведёт Эрин.
Часть сериала легко можно сравнить с сериалом 2000-х годов, "Остаться в живых" - уж больно похоже. Так же очень красивые локации джунглей и Тихого океана. Еще в сериале интригующий и немного неожиданный финал.
Таким образом, мне сериал больше понравился, чем нет.
Поэтому, моя оценка: 7 из 10. 👍
Авторизация по e-mail