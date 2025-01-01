Что будет, если объединить два главных хита НТВ — «Невский» и «Первый отдел»? Зрители наконец узнают ответ в 8 сезоне

Этот новый российский сериал чем-то напоминает «Границу. Таёжный роман»: проект о женском взгляде на опасную профессию с Арнтгольц

Как на самом деле должен был закончиться фильм «Иван Васильевич меняет профессию»: цензура такое не смогла пропустить

«Сон сумасшедшего параноика»: у нас этот советский мульт ругают десятилетиями, а на Западе ставят в пример — Disney до него, как до Луны

«Женитьба забальзамированного»: сколько лет было Вицину, когда он играл 25-летнего юнца в кино

Премьера фильма в церкви и потерянный самовар: «Женитьба Бальзаминова» – про Москву, но снимали ее в 200 км от столицы

4 важнейших для повтора серии «Очень странных дел»: ключевые эпизоды назвали Netflix - объясняют сюжет и спойлерят финал

Машков отказался играть Мастера в сериале Бортко: променял на роль «очередного русского гада» в Голливуде

Осилите за пару вечеров, а вспоминать будете еще месяц: 5 коротких сериалов с оценкой 7.3+ – в №5 блистает звезда «Шерлока»

Что актеры пьют в кино вместо спиртного: обычно используют «бутафорию», но в СССР были исключения