​​Хоккей в России занимает особое место, и можно по праву сказать, что в нашей стране он не только один из видов спорта, но и неотъемлемый элемент культуры в целом. Документальный проект не просто экскурс в новую историю российского хоккея, с чего она началась и кто ее творил. Это фильм о настоящих мужчинах. Александр Овечкин, Вячеслав Фетисов, Илья Ковальчук и многие другие. Это фильм о растущей любви к хоккею внутри России. О тех, кто создал и создает эту силу. О новых стадионах, один из которых — «СКА Арена» в Санкт-Петербурге — является самым большим хоккейным сооружением в мире!