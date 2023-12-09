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Постер сериала Российский хоккей. Сила внутри
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Киноафиша Сериалы Российский хоккей. Сила внутри

Российский хоккей. Сила внутри (2023 - 2023)

Rossijskij hokkej. Sila vnutri 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Стрим-сервис Start
Продолжительность сериала 3 часа 12 минут

О чем сериал

​​Хоккей в России занимает особое место, и можно по праву сказать, что в нашей стране он не только один из видов спорта, но и неотъемлемый элемент культуры в целом. Документальный проект не просто экскурс в новую историю российского хоккея, с чего она началась и кто ее творил. Это фильм о настоящих мужчинах. Александр Овечкин, Вячеслав Фетисов, Илья Ковальчук и многие другие. Это фильм о растущей любви к хоккею внутри России. О тех, кто создал и создает эту силу. О новых стадионах, один из которых — «СКА Арена» в Санкт-Петербурге — является самым большим хоккейным сооружением в мире! 

Российский хоккей. Сила внутри - трейлер первого сезона
Российский хоккей. Сила внутри  трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Российский хоккей. Сила внутри - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
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