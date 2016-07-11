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Постер сериала Давай сразимся, призрак
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Киноафиша Сериалы Давай сразимся, призрак

Давай сразимся, призрак (2016 - 2016)

Ssawooja Gwishina 18+
Год выпуска 2016
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал tvN
Продолжительность сериала 16 часов 0 минут

О чем сериал

Студент Пак подрабатывает тем, что изгоняет призраков. Однако некоторые из них способны дать отпор: так, на его пути появляется призрак старшеклассницы Ким Хён Чжи, которая не помнит, из-за чего погибла и почему застряла на этом свете. Молодежная фэнтези-дорама с юмором, романтикой и сверхъестественной тайной. В основу сценария лег популярный южнокорейский веб-комикс.

С виду Пак Бон Паль – обычный парень, причем далеко не самый приятный в общении. Никто из его однокурсников не может заподозрить, что этот угрюмый одиночка обладает фантастическим даром. Он не просто видит призраков, но и способен с ними драться, как с живым человеком из плоти и крови. Правда, при этом он и сам рискует быть побитым. Бон Паль выбирает себе только низкоранговых противников, зарабатывая «экзорцизмом», но однажды допускает просчет. Он недооценивает призрака хрупкой школьницы Ким Хён Чжи, которая его побеждает, а позже уговаривает объединить усилия. Необычные напарники пытаются вместе раскрыть тайну смерти Хён Чжи и способностей Бон Паля, сталкиваясь с общим врагом.

В ролях
В ролях
Квон Се Ин
Ким Сан-хо
Ким Сан-хо
Кан Ги-ён
Юн Ду-джун
Хан И-джин
Кан Мин-а
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Сезоны
Давай сразимся, призрак - Сезон 1 Сезон 1
2016, 16 эпизодов
 
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