Студент Пак подрабатывает тем, что изгоняет призраков. Однако некоторые из них способны дать отпор: так, на его пути появляется призрак старшеклассницы Ким Хён Чжи, которая не помнит, из-за чего погибла и почему застряла на этом свете. Молодежная фэнтези-дорама с юмором, романтикой и сверхъестественной тайной. В основу сценария лег популярный южнокорейский веб-комикс.

С виду Пак Бон Паль – обычный парень, причем далеко не самый приятный в общении. Никто из его однокурсников не может заподозрить, что этот угрюмый одиночка обладает фантастическим даром. Он не просто видит призраков, но и способен с ними драться, как с живым человеком из плоти и крови. Правда, при этом он и сам рискует быть побитым. Бон Паль выбирает себе только низкоранговых противников, зарабатывая «экзорцизмом», но однажды допускает просчет. Он недооценивает призрака хрупкой школьницы Ким Хён Чжи, которая его побеждает, а позже уговаривает объединить усилия. Необычные напарники пытаются вместе раскрыть тайну смерти Хён Чжи и способностей Бон Паля, сталкиваясь с общим врагом.