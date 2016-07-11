Смешарики».... давно мертвы? В Сети появилась жуткая версия о том, что Ромашковая долина — это загробный мир

8 самых ожидаемых фильмов осени-зимы 2025, ради которых люди скачками будут нестись с работы

Топ-3 самых дорогих корейских дорамы: в №1 вложили 94 млн долларов, и теперь ее знает весь мир

Идеальный спин-офф: уже в октябре выходит второй сезон «Времени приключений» — Фионна и Кейк в деле

Их битва будет легендарной: «Кайдзю № 8» закроют в третьем сезоне, вот когда выйдет финал задорного аниме

«Ошибки устанешь перечислять»: историки поставили клеймо на распиаренной исторической драме с Хабенским — «Это фейк!»

«Игра престолов» на Диком Западе: в новинке Серсея Ланнистер опять враждует с другой семьей

Даже $2,9 миллиарда не спасают: Кэмерон готовится к худшему — на третьей части «Аватар» может заглохнуть

Наконец-то дописал «Ветра зимы»? Мартин сделал особый подарок фанату — теперь у поклонников «Игры престолов» вопросов еще больше

«Если вам нравятся фильмы Хичкока»: топ-5 Netflix захватил испанский триллер — «Алисе в Пограничье» пришлось подвинуться