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Постер сериала Девушка, которая видит запахи
Постер сериала Девушка, которая видит запахи
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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2 постера
Киноафиша Сериалы Девушка, которая видит запахи

Девушка, которая видит запахи (2015 - 2015)

Naemsaereul Boneun Sonyeo 18+
Год выпуска 2015
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 5 минут
Телеканал SBS
Продолжительность сериала 17 часов 20 минут

О чем сериал

Молодая девушка, пережившая гибель родителей от рук маньяка, обретает удивительную способность видеть запахи. Когда судьба сводит её с полицейским, потерявшим сестру, они объединяются, чтобы расследовать преступления.

Чхве Ын Соль становится свидетельницей убийства своих родителей. Убегая от маньяка, девушка попадает под машину и теряет память, но приобретает новый необычный навык. Она живёт под другим именем и однажды сталкивается с детективом Му Гака. Узнав о том, что Ын Соль может видеть запахи, она понимает, что этот дар может пригодиться в поимке преступников. 

В ролях
В ролях
Пак Ю Чхон
Щин Сэ-гён
Чо Хи-бон
Юн Джин-со
Чон Ин-ги
Ким Со-хён
Ким Со-хён
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
7.1 IMDb
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Сезоны
Девушка, которая видит запахи - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 16 эпизодов
 
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