Молодая девушка, пережившая гибель родителей от рук маньяка, обретает удивительную способность видеть запахи. Когда судьба сводит её с полицейским, потерявшим сестру, они объединяются, чтобы расследовать преступления.

Чхве Ын Соль становится свидетельницей убийства своих родителей. Убегая от маньяка, девушка попадает под машину и теряет память, но приобретает новый необычный навык. Она живёт под другим именем и однажды сталкивается с детективом Му Гака. Узнав о том, что Ын Соль может видеть запахи, она понимает, что этот дар может пригодиться в поимке преступников.