Девушка, которая видит запахи 1 сезон смотреть онлайн
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Девушка, которая видит запахи
Сезоны
Сезон 1
Naemsaereul Boneun Sonyeo
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
1 апреля 2015
Год выпуска
2015
Количество серий
16
Продолжительность сезона
17 часов 20 минут
Рейтинг сериала
7.0
Оцените
14
голосов
7.1
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Девушка, которая видит запахи»
Сезон 1
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
1 апреля 2015
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
2 апреля 2015
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
8 апреля 2015
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
9 апреля 2015
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
15 апреля 2015
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
16 апреля 2015
Серия 7
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
22 апреля 2015
Серия 8
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
23 апреля 2015
Серия 9
Episode 9
Сезон 1
Серия 9
29 апреля 2015
Серия 10
Episode 10
Сезон 1
Серия 10
30 апреля 2015
Серия 11
Episode 11
Сезон 1
Серия 11
6 мая 2015
Серия 12
Episode 12
Сезон 1
Серия 12
7 мая 2015
Серия 13
Episode 13
Сезон 1
Серия 13
13 мая 2015
Серия 14
Episode 14
Сезон 1
Серия 14
14 мая 2015
Серия 15
Episode 15
Сезон 1
Серия 15
20 мая 2015
Серия 16
Episode 16
Сезон 1
Серия 16
21 мая 2015
