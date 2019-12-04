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Постер сериала Женщина на 9,9 миллиарда
Постер сериала Женщина на 9,9 миллиарда
Постер сериала Женщина на 9,9 миллиарда
Постер сериала Женщина на 9,9 миллиарда
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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4 постера
Киноафиша Сериалы Женщина на 9,9 миллиарда

Женщина на 9,9 миллиарда (2019 - 2020)

Woman of 9.9 Billion 18+
Год выпуска 2019
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 5 минут
Телеканал KBS2
Продолжительность сериала 34 часа 40 минут

О чем сериал

Чон Со-ён была несчастлива в браке с мужем тираном, а её будни были похожи на повторяющийся кошмар. Но всё переворачивают девять миллионов долларов, которые Чон Со-ён случайно находит. Устоять перед большими деньгами, которые в один момент могут решить проблемы и обеспечить богатую и безопасную жизнь, очень сложно. Девушка, поддавшись искушению, решает во что бы то ни стало защитить случайно попавшее в руки богатство.

В это же время бывший детектив полиции Кан Тэ-у, несправедливо обвинённый в коррупции, узнаёт о гибели младшего брата. Раздавленный горем, он клянётся найти виновных. Неожиданно расследование приводит сыщика к Чон Со-ён.

В ролях
В ролях
Чо Ё-джон
Чо Ё-джон
Киль Хэ-ён
Киль Хэ-ён
Ли Джи-хун
Ким До-хён
Ким Ган-у
О На-ра
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Сезоны
Женщина на 9,9 миллиарда - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 32 эпизода
 
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