Чон Со-ён была несчастлива в браке с мужем тираном, а её будни были похожи на повторяющийся кошмар. Но всё переворачивают девять миллионов долларов, которые Чон Со-ён случайно находит. Устоять перед большими деньгами, которые в один момент могут решить проблемы и обеспечить богатую и безопасную жизнь, очень сложно. Девушка, поддавшись искушению, решает во что бы то ни стало защитить случайно попавшее в руки богатство.

В это же время бывший детектив полиции Кан Тэ-у, несправедливо обвинённый в коррупции, узнаёт о гибели младшего брата. Раздавленный горем, он клянётся найти виновных. Неожиданно расследование приводит сыщика к Чон Со-ён.