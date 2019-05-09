Продавщица-швея и актриса теряют мужей на войне. У них начинается новая жизнь, в которую врываются старые тайны, невероятная ложь и незабытая любовь. Трогательная сага о судьбе двух семей на фоне событий 1939–1955 годов.

Начинающий механик-детдомовец Сергей и сын большого начальника Виктор подрались на гулянке, поговорили по душам и быстро подружились. А вскоре они влюбились в одну и ту же девушку – скромную продавщицу Полину. Она отвечает взаимностью Серёже. Одновременно завязывается ещё одна романтическая история: молодой красноармеец завоёвывает сердце талантливой актрисы Любы. Две красивые пары, две счастливые семьи… Начавшаяся война не щадит никого. Влюблённые переживают расставание, а следом – трагическую потерю. Сергей, уйдя на фронт, попадает в плен. Полина верит в его гибель и постепенно сближается с Виктором. Между тем Люба ждёт возвращения мужа-героя, но вместо него появляется другой – под чужим именем, с мучительной тайной за плечами.