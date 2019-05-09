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Киноафиша Сериалы Чужая жизнь

Чужая жизнь (2019 - 2019)

Chuzhaya zhizn 18+
Год выпуска 2019
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Україна
Продолжительность сериала 10 часов 24 минуты

О чем сериал

Продавщица-швея и актриса теряют мужей на войне. У них начинается новая жизнь, в которую врываются старые тайны, невероятная ложь и незабытая любовь. Трогательная сага о судьбе двух семей на фоне событий 1939–1955 годов.

Начинающий механик-детдомовец Сергей и сын большого начальника Виктор подрались на гулянке, поговорили по душам и быстро подружились. А вскоре они влюбились в одну и ту же девушку – скромную продавщицу Полину. Она отвечает взаимностью Серёже. Одновременно завязывается ещё одна романтическая история: молодой красноармеец завоёвывает сердце талантливой актрисы Любы. Две красивые пары, две счастливые семьи… Начавшаяся война не щадит никого. Влюблённые переживают расставание, а следом – трагическую потерю. Сергей, уйдя на фронт, попадает в плен. Полина верит в его гибель и постепенно сближается с Виктором. Между тем Люба ждёт возвращения мужа-героя, но вместо него появляется другой – под чужим именем, с мучительной тайной за плечами.

В ролях
В ролях
Сергей Стрельников
Илья Малаков
Илья Малаков
Дарья Ленда
Олеся Фаттахова
Олеся Фаттахова
Игорь Петрусенко
Светлана Зельбет
Светлана Зельбет
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7 IMDb
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Сезоны
Чужая жизнь - Сезон 1 Сезон 1
2019, 12 эпизодов
 
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