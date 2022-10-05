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Киноафиша
Сериалы
Плохой прокурор
Сезоны
Сезон 1
Bad Prosecutor
16+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
5 октября 2022
Год выпуска
2022
Количество серий
12
Продолжительность сезона
14 часов 0 минут
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Смотрите на
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Список серий 1-го сезона сериала «Плохой прокурор»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
5 октября 2022
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
6 октября 2022
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
12 октября 2022
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
13 октября 2022
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
19 октября 2022
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
20 октября 2022
Серия 7
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
26 октября 2022
Серия 8
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
27 октября 2022
Серия 9
Episode 9
Сезон 1
Серия 9
2 ноября 2022
Серия 10
Episode 10
Сезон 1
Серия 10
3 ноября 2022
Серия 11
Episode 11
Сезон 1
Серия 11
9 ноября 2022
Серия 12
Episode 12
Сезон 1
Серия 12
10 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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