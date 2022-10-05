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Постер к 1-му сезону сериала Плохой прокурор
Киноафиша Сериалы Плохой прокурор Сезоны Сезон 1

Bad Prosecutor 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 14 часов 0 минут
Список серий 1-го сезона сериала «Плохой прокурор» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
5 октября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
6 октября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
12 октября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
13 октября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
19 октября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
20 октября 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
26 октября 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
27 октября 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
2 ноября 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
3 ноября 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
9 ноября 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
10 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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