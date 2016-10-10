1986 год. Молодой парень Паша возвращается в родной город из дальнего плавания, чтобы жениться на своей возлюбленной, но жизнь вносит в его план свои коррективы. Тогда герой создаёт музыкальную группу, которая помогает ему найти себя и обрести счастье. Атмосферная мелодрама про молодость, рок-н-ролл и любовь.

Паша Харитонов – обаятельный парень из простой семьи, который увлекается музыкой и давно влюблён в начинающую балерину Лилю Виноградову. Отец девушки – директор автомагазина и влиятельный человек, который ставит Паше условие: их с Лилей свадьба состоится только если парень сможет заработать на собственное жильё. Чтобы накопить необходимую сумму, Харитонов на 8 месяцев отправляется в плавание на торговом судне. Вернувшись домой, герой сталкивается с неожиданными препятствиями. Чтобы справиться с трудностями и выразить себя, он создаёт собственную музыкальную группу «Без Б». Когда судьба сводит его с молодой аферисткой Лерой, жизнь Паши становится яркой, увлекательной и полной приключений…