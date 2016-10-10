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Киноафиша Сериалы Маэстро

Маэстро (2016 - 2016)

Maestro 18+
Год выпуска 2016
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал Інтер
Продолжительность сериала 9 часов 36 минут

О чем сериал

1986 год. Молодой парень Паша возвращается в родной город из дальнего плавания, чтобы жениться на своей возлюбленной, но жизнь вносит в его план свои коррективы. Тогда герой создаёт музыкальную группу, которая помогает ему найти себя и обрести счастье. Атмосферная мелодрама про молодость, рок-н-ролл и любовь.

Паша Харитонов – обаятельный парень из простой семьи, который увлекается музыкой и давно влюблён в начинающую балерину Лилю Виноградову. Отец девушки – директор автомагазина и влиятельный человек, который ставит Паше условие: их с Лилей свадьба состоится только если парень сможет заработать на собственное жильё. Чтобы накопить необходимую сумму, Харитонов на 8 месяцев отправляется в плавание на торговом судне. Вернувшись домой, герой сталкивается с неожиданными препятствиями. Чтобы справиться с трудностями и выразить себя, он создаёт собственную музыкальную группу «Без Б». Когда судьба сводит его с молодой аферисткой Лерой, жизнь Паши становится яркой, увлекательной и полной приключений…

В ролях
В ролях
Леонид Тележинский
Андрей Назимов
Андрей Назимов
Александр Мельников
Александр Мельников
Николай Шатохин
Станислав Боклан
Станислав Боклан
Антонина Дивина
Антонина Дивина
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Сезоны
Маэстро - Сезон 1 Сезон 1
2016, 12 эпизодов
 
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