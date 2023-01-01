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Небесный айдол, список сезонов

The Heavenly Idol 16+
Год выпуска 2023
Страна Южная Корея
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал tvN
Список сезонов сериала «Небесный айдол»
Небесный айдол - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов 15 февраля 2023 - 23 марта 2023
 
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