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Киноафиша
Сериалы
Небесный айдол
Сезоны
Сезон 1
The Heavenly Idol
16+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
15 февраля 2023
Год выпуска
2023
Количество серий
12
Продолжительность сезона
14 часов 0 минут
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Смотрите на
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Список серий 1-го сезона сериала «Небесный айдол»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
15 февраля 2023
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
16 февраля 2023
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
22 февраля 2023
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
23 февраля 2023
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
1 марта 2023
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
2 марта 2023
Серия 7
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
8 марта 2023
Серия 8
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
9 марта 2023
Серия 9
Episode 9
Сезон 1
Серия 9
15 марта 2023
Серия 10
Episode 10
Сезон 1
Серия 10
16 марта 2023
Серия 11
Episode 11
Сезон 1
Серия 11
22 марта 2023
Серия 12
Episode 12
Сезон 1
Серия 12
23 марта 2023
График выхода всех сериалов
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