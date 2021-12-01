Добродушный паренек Лука родился в трущобах. Мама подростка умерла, не вынеся тягот нищенского существования, и теперь его отцу приходится тяжело работать, чтобы хоть как-то прокормиться. Однако несмотря на сложную жизнь и сильную хромоту, парень остается фантазером и обожает разыгрывать различные сценки. Время от времени Лука наведывается в район, где проживают состоятельные люди. Однажды мальчик становится участником неприятного инцидента, в который его втягивают местные хулиганы. Пытаясь спастись бегством, Лука случайно попадает в настоящий театр, где с восхищением наблюдает за сказочным представлением. Желая изменить свою жизнь, Лука сбегает из дома и присоединяется к труппе. Но над его новыми друзьями уже сгущаются тучи: бездушная владелица театра решает его продать и выбросить артистов на улицу. Лука не может оставить товарищей в трудном положении и начинает делать всё возможное, чтобы сохранить театр.