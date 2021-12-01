Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Лука и волшебный театр
1 постер
Киноафиша Сериалы Лука и волшебный театр

Лука и волшебный театр (2021 - 2021)

Kristiania magiske tivolitheater 18+
Год выпуска 2021
Страна Норвегия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 19 минут
Телеканал NRK1
Продолжительность сериала 7 часов 36 минут

О чем сериал

Добродушный паренек Лука родился в трущобах. Мама подростка умерла, не вынеся тягот нищенского существования, и теперь его отцу приходится тяжело работать, чтобы хоть как-то прокормиться. Однако несмотря на сложную жизнь и сильную хромоту, парень остается фантазером и обожает разыгрывать различные сценки. Время от времени Лука наведывается в район, где проживают состоятельные люди. Однажды мальчик становится участником неприятного инцидента, в который его втягивают местные хулиганы. Пытаясь спастись бегством, Лука случайно попадает в настоящий театр, где с восхищением наблюдает за сказочным представлением. Желая изменить свою жизнь, Лука сбегает из дома и присоединяется к труппе. Но над его новыми друзьями уже сгущаются тучи: бездушная владелица театра решает его продать и выбросить артистов на улицу. Лука не может оставить товарищей в трудном положении и начинает делать всё возможное, чтобы сохранить театр.

В ролях
В ролях
Лена Эллингсен
Лукас Лангмир Мабин
Мехетабель Натнаэль Хайлу
Петер Андреас Хьелнес Мосенг
Адам Мамаду Бизокунда
Вегард Странд Эйде
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.3 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Лука и волшебный театр - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 24 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
В «Олененке» от Netflix должно было быть 8, а не 7 серий: вот что вырезали из проекта – и не зря
Трейлер нового «Хищника» показал, кто теперь жертва: даже ждать 7 ноября 2025 года не пришлось, чтобы узнать
Серии будут выходить до 28 августа: тут найдете полное расписание выхода «Хутора» с Куценко — без единого пробела
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше