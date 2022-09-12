Спортивное драмеди об экс-спортсмене, который нашел новое призвание. Дже Гальгиль был когда-то звездой тхэквондо, но после несчастного случая вынужден оставить карьеру и стать психологом. Но не простым, а спортивным – благодаря тому, что он понимает все страхи, проблемы и комплексы своих клиентов, он пользуется большим успехом. Его главная задача – помочь людям избавиться от ставшего уже национальным девиза «Или первый, или никакой» и научить их жить в комфорте со своими способностями, возрастом, травмами и установками. В одной из главных ролей в сериале снялась Ли Юми, сыгравшая перебежчицу из КНДР под номером 240 в «Игре в кальмара».