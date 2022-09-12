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Постер сериала Тренер-психолог
Постер сериала Тренер-психолог
Постер сериала Тренер-психолог
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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3 постера
Киноафиша Сериалы Тренер-психолог

Тренер-психолог (2022 - 2022)

Mental Coach Je Gal Gil 18+
Год выпуска 2022
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 4 минуты
Телеканал tvN
Продолжительность сериала 17 часов 4 минуты

О чем сериал

Спортивное драмеди об экс-спортсмене, который нашел новое призвание. Дже Гальгиль был когда-то звездой тхэквондо, но после несчастного случая вынужден оставить карьеру и стать психологом. Но не простым, а спортивным – благодаря тому, что он понимает все страхи, проблемы и комплексы своих клиентов, он пользуется большим успехом. Его главная задача – помочь людям избавиться от ставшего уже национальным девиза «Или первый, или никакой» и научить их жить в комфорте со своими способностями, возрастом, травмами и установками. В одной из главных ролей в сериале снялась Ли Юми, сыгравшая перебежчицу из КНДР под номером 240 в «Игре в кальмара».

В ролях
В ролях
Ли Ю-ми
Пак Сэ-ён
Ким До-юн
Чхве Хи-джин
Хо Джон-мин
Ким Джон-тхэ
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Сезоны
Тренер-психолог - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 16 эпизодов
 
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