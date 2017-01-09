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Киноафиша Сериалы Райское место

Райское место (2017 - 2017)

Райське місце 18+
Год выпуска 2017
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал Україна
Продолжительность сериала 80 часов 0 минут

О чем сериал

В роскошный гостиничный комплекс «Райское место» приезжает студентка ужгородского техникума Нина Костюк. Нет, дорогой номер ей не по карману, просто здесь работает ее дядя. Обоих родителей Нина потеряла еще в детстве. Зато она унаследовала от покойной мамы изысканный вкус и способности к дизайну. Кроме того, Нина знает несколько языков и заочно учится на факультете гостиничного обслуживания. Юное дарование завоевывает расположение Тамары Ивановны – владелицы «Райского места» и главе богатейшей семьи Марченко. Благодаря ее протекции Нина получает работу горничной. Но одновременно наивная новая сотрудница наживает себе опасных недоброжелателей. Нине предстоит пройти суровую школу взросления, где ей уготованы и уроки любви, и уроки коварства.

В ролях
В ролях
Олеся Власова
Клавдия Дрозд
Клавдия Дрозд
Андрей Фединчик
Андрей Фединчик
Светлана Зельбет
Светлана Зельбет
Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк
Виктория Билан
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7 IMDb
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Сезоны
Райское место - Сезон 1 Сезон 1
2017, 100 эпизодов
 
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