В роскошный гостиничный комплекс «Райское место» приезжает студентка ужгородского техникума Нина Костюк. Нет, дорогой номер ей не по карману, просто здесь работает ее дядя. Обоих родителей Нина потеряла еще в детстве. Зато она унаследовала от покойной мамы изысканный вкус и способности к дизайну. Кроме того, Нина знает несколько языков и заочно учится на факультете гостиничного обслуживания. Юное дарование завоевывает расположение Тамары Ивановны – владелицы «Райского места» и главе богатейшей семьи Марченко. Благодаря ее протекции Нина получает работу горничной. Но одновременно наивная новая сотрудница наживает себе опасных недоброжелателей. Нине предстоит пройти суровую школу взросления, где ей уготованы и уроки любви, и уроки коварства.