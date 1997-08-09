Клавдия Дрозд – украинская актриса, родилась 9 августа 1997 в Киеве. Клавдии на роду было написано заниматься актерским мастерством: ее родители, а до этого бабушка и дедушка по материнской линии играли в кино и театре. Девочка с раннего возраста знала, кем хочет быть. Родители, кстати, не настаивали на том, чтобы она продолжила семейную традицию, и предупреждали, что это сложная профессия, ради которой придется жертвовать многим.

Первую роль Клавдия сыграла в десять лет, когда стала партнером своей матери на съемках в триллере «Дурдом». Один из следующих проектов, в котором она приняла участие, будучи четырнадцатилетним подростком, и позволил режиссерам разглядеть в девочке природный талант.

После школы она подает документы в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, причем на курс Николая Рушковского, который был учителем ее матери. Девушка потратила несколько дней на подготовку к экзамену, и в итоге ее приняли.

Первую главную роль актриса получила в 2017 году, когда начала работать над 100-серийным проектом «Райское место». После этого Клавдию заметили и стали приглашать на роли украинские режиссеры. Девушка зарекомендовала себя как очень талантливая и трудолюбивая актриса, которая не боится сложных задач, например, сыграть близнецов. Многие критики прочат ей прекрасную карьеру.