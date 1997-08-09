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Клавдия Дрозд

Клавдия Дрозд
Клавдия Дрозд
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Дата рождения
9 августа 1997
Возраст
24 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Киев, Украина
Рост
165 см
Биография Клавдии Дрозд

Клавдия Дрозд – украинская актриса, родилась 9 августа 1997 в Киеве. Клавдии на роду было написано заниматься актерским мастерством: ее родители, а до этого бабушка и дедушка по материнской линии играли в кино и театре. Девочка с раннего возраста знала, кем хочет быть. Родители, кстати, не настаивали на том, чтобы она продолжила семейную традицию, и предупреждали, что это сложная профессия, ради которой придется жертвовать многим.

Первую роль Клавдия сыграла в десять лет, когда стала партнером своей матери на съемках в триллере «Дурдом». Один из следующих проектов, в котором она приняла участие, будучи четырнадцатилетним подростком, и позволил режиссерам разглядеть в девочке природный талант.

После школы она подает документы в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, причем на курс Николая Рушковского, который был учителем ее матери. Девушка потратила несколько дней на подготовку к экзамену, и в итоге ее приняли.

Первую главную роль актриса получила в 2017 году, когда начала работать над 100-серийным проектом «Райское место». После этого Клавдию заметили и стали приглашать на роли украинские режиссеры. Девушка зарекомендовала себя как очень талантливая и трудолюбивая актриса, которая не боится сложных задач, например, сыграть близнецов. Многие критики прочат ей прекрасную карьеру.

Интересные факты о Клавдии Дрозд
  • В детстве занималась гимнастикой и легкой атлетикой, достигла определенных успехов на этих поприщах.
  • Ее отец старше матери на 27 лет, у актрисы есть сводный старший брат, ровесник матери, тоже актер.
  • Девушка пробовала поступить на факультет журналистики, но ей не хватило баллов, чтобы пройти на бюджет.
  • Когда Клавдии поступило предложение принять участие в кастинге для сериала «Райское место», она два раза отказывалась, ссылаясь на занятость в университете, но в третий раз не смогла устоять и в итоге сыграла главную роль, хотя пробовалась на другого, отрицательного персонажа.
  • В детском возрасте Клавдия любила плести браслеты дружбы, которые дарила всем подряд.
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