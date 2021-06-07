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Постер сериала Рецепт любви
Постер сериала Рецепт любви
Постер сериала Рецепт любви
Постер сериала Рецепт любви
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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4 постера
Киноафиша Сериалы Рецепт любви

Рецепт любви (2021 - 2021)

Aşkın Tarifi 18+
Год выпуска 2021
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал Kanal D
Продолжительность сериала 26 часов 0 минут

О чем сериал

Молодой красавец Фират Карасу готовится к свадьбе. С ним вместе радость этого торжества готовы разделить родственники во главе с тетушкой Султан. А в последний момент выясняется: Асуман, невеста Фирата, сбежала, свадьбы не будет. Вскоре Фират выясняет, что виновником его несчастья является Тайлан Гюнебакан, специалист по семейному коучингу. Он называет себя доктором любви. Именно Тайлан убедил Асуман, что Фират ей не пара, что он не достоин ее, что он не способен никого полюбить. Фират узнает, что у Тайлана отношения с Наз Сойлер. Фират принимает решение: я тоже украду твою любовь.

В ролях
В ролях
Кадир Догулу
Кадир Догулу
Альпер Салдиран
Джем Давран
Умму Путгул
Идил Сивритепе
Мехмет Секер
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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4.8 IMDb
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Сезоны
Рецепт любви - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 13 эпизодов
 
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