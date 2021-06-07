Молодой красавец Фират Карасу готовится к свадьбе. С ним вместе радость этого торжества готовы разделить родственники во главе с тетушкой Султан. А в последний момент выясняется: Асуман, невеста Фирата, сбежала, свадьбы не будет. Вскоре Фират выясняет, что виновником его несчастья является Тайлан Гюнебакан, специалист по семейному коучингу. Он называет себя доктором любви. Именно Тайлан убедил Асуман, что Фират ей не пара, что он не достоин ее, что он не способен никого полюбить. Фират узнает, что у Тайлана отношения с Наз Сойлер. Фират принимает решение: я тоже украду твою любовь.