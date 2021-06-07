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Рецепт любви
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Сезон 1
Aşkın Tarifi
16+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
7 июня 2021
Год выпуска
2021
Количество серий
13
Продолжительность сезона
26 часов 0 минут
Список серий 1-го сезона сериала «Рецепт любви»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
1. Bölüm
Сезон 1
Серия 1
7 июня 2021
Серия 2
2. Bölüm
Сезон 1
Серия 2
14 июня 2021
Серия 3
3. Bölüm
Сезон 1
Серия 3
21 июня 2021
Серия 4
4. Bölüm
Сезон 1
Серия 4
28 июня 2021
Серия 5
5. Bölüm
Сезон 1
Серия 5
5 июля 2021
Серия 6
6. Bölüm
Сезон 1
Серия 6
12 июля 2021
Серия 7
7. Bölüm
Сезон 1
Серия 7
26 июля 2021
Серия 8
8. Bölüm
Сезон 1
Серия 8
2 августа 2021
Серия 9
9. Bölüm
Сезон 1
Серия 9
9 августа 2021
Серия 10
10. Bölüm
Сезон 1
Серия 10
16 августа 2021
Серия 11
11. Bölüm
Сезон 1
Серия 11
23 августа 2021
Серия 12
12. Bölüm
Сезон 1
Серия 12
30 августа 2021
Серия 13
13. Bölüm
Сезон 1
Серия 13
6 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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