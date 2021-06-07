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Постер к 1-му сезону сериала Рецепт любви
Киноафиша Сериалы Рецепт любви Сезоны Сезон 1

Aşkın Tarifi 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 13
Продолжительность сезона 26 часов 0 минут
Список серий 1-го сезона сериала «Рецепт любви» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
7 июня 2021
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
14 июня 2021
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
21 июня 2021
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
28 июня 2021
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
5 июля 2021
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
12 июля 2021
Серия 7 7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
26 июля 2021
Серия 8 8. Bölüm
Сезон 1 Серия 8
2 августа 2021
Серия 9 9. Bölüm
Сезон 1 Серия 9
9 августа 2021
Серия 10 10. Bölüm
Сезон 1 Серия 10
16 августа 2021
Серия 11 11. Bölüm
Сезон 1 Серия 11
23 августа 2021
Серия 12 12. Bölüm
Сезон 1 Серия 12
30 августа 2021
Серия 13 13. Bölüm
Сезон 1 Серия 13
6 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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