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Киноафиша Сериалы Котострофа Отзывы

Отзывы о сериале «Котострофа»

Отзывы о сериале Вся информация о сериале
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winifredhorton5005 25 ноября 2023, 14:53
Оценка
Начали смотреть новый сериал про самого обаятельного котика, которого только можно было придумать и нам нравится эта история. В сюжете есть место для реально классного юмора, чуточку лирики и довольно интересных жизненных рассуждений. Так что можно смело посмотреть. Позитива хватит на всех)
25 ноября 2023, 14:53 Ответить
Марина Меркулова 25 ноября 2023, 17:46
Оценка
Как по мне, то это один из самых прикольных комедийных сериалов за последнее время. Конечно котик тут вне конкуренции, потому что вокруг него крутится весь сюжет и когда герой Михаила Трухина начал понимать то, что он мурлыкает, то сюжет становится на самом деле интересным и неординарным – это точно стоит видеть. В общем, будем дальше смотреть дальше…
25 ноября 2023, 17:46 Ответить
Слава Крулатов 25 ноября 2023, 17:53
Оценка
Вот это реально классная история. Смотрю ее в первую очередь ради рыжего кота, которому палец в рот точно не клади – он мало того, что может укусить, так потом еще и лекцию вам прочитает) С юмором тут все в полнейшем порядке и актеры тоже радуют. Так что посмотреть стоит по любому.
25 ноября 2023, 17:53 Ответить
lena.lek16 25 ноября 2023, 18:05
Оценка
Совершенно случайно натолкнулись на первую серию «Котострофы» и могу сказать, что сериал заслуживает внимания. Сам по себе сюжет выстраивается в формате ситкома, но у него есть одна очень важная фишка, а именно кот, с которым теперь по душам болтает глава семейства. Ну и как можно понять, рыжему котофею точно будет, что сказать. Короче смотрим дальше, все на позитиве.
25 ноября 2023, 18:05 Ответить
Киноафиша.инфо 25 ноября 2023, 18:22
в ответ на сообщение winifredhorton5005 от 25 ноября 2023, 14:53
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
25 ноября 2023, 18:22 Ответить
Киноафиша.инфо 25 ноября 2023, 18:22
в ответ на сообщение Марина Меркулова от 25 ноября 2023, 17:46
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
25 ноября 2023, 18:22 Ответить
Киноафиша.инфо 25 ноября 2023, 18:23
в ответ на сообщение lena.lek16 от 25 ноября 2023, 18:05
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
25 ноября 2023, 18:23 Ответить
sidorovata1994 26 ноября 2023, 10:41
Оценка
Хороший сериал, который мне стабильно поднимает настроение. Здесь мне нравится то, что это не просто комедия, а еще и очень неглупая, интересная история, которая имеет правильную мораль и учит нас ценить семью, уметь любить, дружить и не забывать о домашних животных, которые гораздо умнее, чем нам может показаться.
26 ноября 2023, 10:41 Ответить
avenir34196trifilov1993 26 ноября 2023, 11:09
Оценка
Вот этот сериал мне нравится. Первая серия познакомила нас с забавным семейством и неординарным котиком, которым теперь приходится уживаться вместе. Ну а дальше история будет развиваться в разных направлениях, герои то и дело попадают в забавные комичные ситуации и без вмешательства котика тут никак не обходится. В общем, такой сериал я точно буду смотреть до конца.
26 ноября 2023, 11:09 Ответить
Киноафиша.инфо 26 ноября 2023, 15:43
в ответ на сообщение sidorovata1994 от 26 ноября 2023, 10:41
Очень интересно было прочесть ваш отзыв, спасибо большое ☺️
26 ноября 2023, 15:43 Ответить
Киноафиша.инфо 26 ноября 2023, 15:43
в ответ на сообщение avenir34196trifilov1993 от 26 ноября 2023, 11:09
Очень интересно было прочесть ваш отзыв, спасибо большое ☺️
26 ноября 2023, 15:43 Ответить
Weteran Mc 26 июня 2024, 00:41
Оценка
Закончил просмотр нового отечественного семейного комедийного сериала - "Котострофа". В первом сезоне показано 10 серий, каждая по 25 минут.
Главный герой сериала - наглый рыжий кот, от его лица и ведется повествование. Голосом кота говорит Павел Деревянко. Кот считает себя хозяином в квартире, а семья Мягковых, в которой он живёт, по его мнение - его рабы.
Десять смешных историй с оригинальными и непредсказуемыми сюжетами, которые никого не оставят равнодушными. Последний эпизод заканчивается с намёком на продолжение. Так что вполне возможен 2 сезон.
А первый я оцениваю высшим баллом: 10 из 10. 👍
26 июня 2024, 00:41 Ответить
Андрей Сомов 12 февраля 2025, 13:16
Здравствуйте очень хотелось чтобы Полину Гухман, ввели в новый проект «Костя — Вера».
12 февраля 2025, 13:16 Ответить
Андрей Сомов 13 февраля 2025, 11:00
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 25 ноября 2023, 18:22
Я смотрел 1 сезон. смешной сериал получился.

(.Мне понравилась актриса Полина Гухман.)

Очень хотелось чтобы её ввели в новый проект «Костя — Вера».
13 февраля 2025, 11:00 Ответить
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