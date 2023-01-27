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Постер сериала Время Ккок Ду
Постер сериала Время Ккок Ду
Постер сериала Время Ккок Ду
Постер сериала Время Ккок Ду
Постер сериала Время Ккок Ду
Постер сериала Время Ккок Ду
Постер сериала Время Ккок Ду
Постер сериала Время Ккок Ду
Постер сериала Время Ккок Ду
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Оцените
9 постеров
Киноафиша Сериалы Время Ккок Ду

Время Ккок Ду (2023 - 2023)

Season of Kkok Du 18+
Год выпуска 2023
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал MBC
Продолжительность сериала 16 часов 0 минут

О чем сериал

Ккок Ду – подземное божество, чьей задачей является сопровождение умерших в загробном мире. Эта обязанность когда-то стала его проклятием за провинность перед Создателем. Мрачная кара ожесточила сердце Ккок Ду, сделав равнодушным к людским горестям.

Кроме того, каждые 99 лет жнец смерти должен подниматься в подлунный мир и наказывать грешников. Ккок Ду вселяется на 29 дней в тело подходящего человека и творит возмездие его руками.

Но очередное посещение мира живых идёт не по плану, когда ангел смерти знакомится с Хан Ге-джоль, девушкой-врачом, на чью долю выпало много испытаний. Неожиданно грозное божество становится защитником хрупкой Хан Ге-джоль и получает шанс иначе взглянуть на мир людей.

В ролях
В ролях
Лим Су-хян
Ким Ин-гвон
Дасом
Ан У-ён
Ким Ён-ун
Ли Джон-джун
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.4 IMDb
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Сезоны
Время Ккок Ду - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 16 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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