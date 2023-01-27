Ккок Ду – подземное божество, чьей задачей является сопровождение умерших в загробном мире. Эта обязанность когда-то стала его проклятием за провинность перед Создателем. Мрачная кара ожесточила сердце Ккок Ду, сделав равнодушным к людским горестям.

Кроме того, каждые 99 лет жнец смерти должен подниматься в подлунный мир и наказывать грешников. Ккок Ду вселяется на 29 дней в тело подходящего человека и творит возмездие его руками.

Но очередное посещение мира живых идёт не по плану, когда ангел смерти знакомится с Хан Ге-джоль, девушкой-врачом, на чью долю выпало много испытаний. Неожиданно грозное божество становится защитником хрупкой Хан Ге-джоль и получает шанс иначе взглянуть на мир людей.