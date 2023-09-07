В 3-м сезоне шоу «Разберись со своей жизнью» Стейси Соломон и ее команда помогают родителям Тому и Хлое Уотлинг и их двум дочерям преобразовать их жилище. В следующем выпуске к Стейси Соломон и другим экспертам присоединяется специальный гость миссис Хинч. Вместе они помогают фермерам Энди и Лианне и их троим детям преобразовать их усадьбу. Затем Стейси Соломон и ее команда экспертов отправляются в гости к маме-одиночке Клэр и ее пятерым сыновьям. Они устраивают настоящий беспорядок в их доме, после чего помогают изменить жизнь к лучшему. Карпентер Роб фонтанирует оригинальными решениями, пока Иван занят уборкой комнат.