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Постер к 3-му сезону телешоу Разберись со своей жизнью
Киноафиша Сериалы Разберись со своей жизнью Сезоны Сезон 3

Sort Your Life Out
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 7 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 5
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Разберись со своей жизнью»

В 3-м сезоне шоу «Разберись со своей жизнью» Стейси Соломон и ее команда помогают родителям Тому и Хлое Уотлинг и их двум дочерям преобразовать их жилище. В следующем выпуске к Стейси Соломон и другим экспертам присоединяется специальный гость миссис Хинч. Вместе они помогают фермерам Энди и Лианне и их троим детям преобразовать их усадьбу. Затем Стейси Соломон и ее команда экспертов отправляются в гости к маме-одиночке Клэр и ее пятерым сыновьям. Они устраивают настоящий беспорядок в их доме, после чего помогают изменить жизнь к лучшему. Карпентер Роб фонтанирует оригинальными решениями, пока Иван занят уборкой комнат.

Список серий телешоу Разберись со своей жизнью График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 3 Серия 1
7 сентября 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 3 Серия 2
14 сентября 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 3 Серия 3
21 сентября 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 3 Серия 4
28 сентября 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 3 Серия 5
5 октября 2023
График выхода всех сериалов
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