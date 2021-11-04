В 1-м сезоне шоу «Разберись со своей жизнью» Стейси Соломон и ее команда экспертов бросают вызов семье Яку. Они должны разобраться со своей жизнью всего за 7 дней – с помощью наведения порядка в доме. Кроме того, ведущая предложит участникам проекта произвести бюджетный ремонт дома. В следующем выпуске Стейси Соломон и ее команда оказывают помощь маме-одиночке Стеф и ее трем дочерям. Им предстоит преобразить свой дом с помощью ограниченного количества денежных средств. Затем Стейси и ее команда помогают паре с двумя энергичными детьми расчистить дом и установить современное оборудование.