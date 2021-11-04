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Постер к 1-му сезону телешоу Разберись со своей жизнью
Киноафиша Сериалы Разберись со своей жизнью Сезоны Сезон 1

Sort Your Life Out
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Разберись со своей жизнью»

В 1-м сезоне шоу «Разберись со своей жизнью» Стейси Соломон и ее команда экспертов бросают вызов семье Яку. Они должны разобраться со своей жизнью всего за 7 дней – с помощью наведения порядка в доме. Кроме того, ведущая предложит участникам проекта произвести бюджетный ремонт дома. В следующем выпуске Стейси Соломон и ее команда оказывают помощь маме-одиночке Стеф и ее трем дочерям. Им предстоит преобразить свой дом с помощью ограниченного количества денежных средств. Затем Стейси и ее команда помогают паре с двумя энергичными детьми расчистить дом и установить современное оборудование.

Список серий телешоу Разберись со своей жизнью График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Семья Пейн The Paine Family
Сезон 1 Серия 1
4 ноября 2021
Семья Патель The Patel Family
Сезон 1 Серия 2
11 ноября 2021
Семья Брэдшоу The Bradshaw Family
Сезон 1 Серия 3
18 ноября 2021
Семья Даулинг The Dowling Family
Сезон 1 Серия 4
25 ноября 2021
Семья Леспир The Lespeare Family
Сезон 1 Серия 5
2 декабря 2021
Семья Уоллер The Waller Family
Сезон 1 Серия 6
9 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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