Во 2-м сезоне шоу «Разберись со своей жизнью» Стейси, Роб, Иван и Дилли помогают влюбленной паре Дэну и Чару и их двум дочерям, Миа и Сеси, преобразовать свой большой дом всего за семь дней. Затем команда экспертов под предводительством Стейси Соломон отправляется в дом семейства Фолл, где царит настоящий хаос. Они переехали в свой дом 4 года назад. Многочисленные незавершенные проекты, связанные с ремонтом помещений и участка, способствовали появлению беспорядка и сопутствующих ему неудобств. Стейси Соломон и ее команда помогают участникам проекта справиться с накопившимися проблемами.