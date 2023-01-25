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Постер к 2-му сезону телешоу Разберись со своей жизнью
Киноафиша Сериалы Разберись со своей жизнью Сезоны Сезон 2

Sort Your Life Out
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 25 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Разберись со своей жизнью»

Во 2-м сезоне шоу «Разберись со своей жизнью» Стейси, Роб, Иван и Дилли помогают влюбленной паре Дэну и Чару и их двум дочерям, Миа и Сеси, преобразовать свой большой дом всего за семь дней. Затем команда экспертов под предводительством Стейси Соломон отправляется в дом семейства Фолл, где царит настоящий хаос. Они переехали в свой дом 4 года назад. Многочисленные незавершенные проекты, связанные с ремонтом помещений и участка, способствовали появлению беспорядка и сопутствующих ему неудобств. Стейси Соломон и ее команда помогают участникам проекта справиться с накопившимися проблемами.

Список серий телешоу Разберись со своей жизнью График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
25 января 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
1 февраля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
7 февраля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
15 февраля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
22 февраля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
1 марта 2023
График выхода всех сериалов
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