Новое кулинарное шоу канала СТС «100 мест, где поесть» позволит зрителям узнать о самых необычных заведениях России. Ведущий Александр Белькович – всемирно известный ресторатор, знающий толк во вкусной пище. За свою насыщенную карьеру он успел перепробовать множество экстравагантных блюд, поэтому удивить такого профессионала под силу только действительно талантливому шефу. В поисках нового гастрономического опыта Александр посетит главный курорт страны Сочи, города Новосибирск, Ярославль и Тюмень, Республику Дагестан, а также многие другие удивительные населенные пункты.