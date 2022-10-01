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Постер телешоу 100 мест, где поесть
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Киноафиша Сериалы 100 мест, где поесть

100 мест, где поесть (2022 - …)

100 mest, gde poest 18+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 48 минут
Телеканал СТС
Продолжительность телешоу 40 часов 0 минут

О чем телешоу

Новое кулинарное шоу канала СТС «100 мест, где поесть» позволит зрителям узнать о самых необычных заведениях России. Ведущий Александр Белькович – всемирно известный ресторатор, знающий толк во вкусной пище. За свою насыщенную карьеру он успел перепробовать множество экстравагантных блюд, поэтому удивить такого профессионала под силу только действительно талантливому шефу. В поисках нового гастрономического опыта Александр посетит главный курорт страны Сочи, города Новосибирск, Ярославль и Тюмень, Республику Дагестан, а также многие другие удивительные населенные пункты.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Александр Белькович
Александр Белькович ведущий
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
100 мест, где поесть - Сезон 1 Сезон 1
2022, 10 эпизодов
 
100 мест, где поесть - Сезон 2 Сезон 2
2023, 20 эпизодов
 
100 мест, где поесть - Сезон 3 Сезон 3
2024, 20 эпизодов
 
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