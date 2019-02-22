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Постер к 1-му сезону сериала Комендантский час
Киноафиша Сериалы Комендантский час Сезоны Сезон 1

Curfew 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 февраля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Комендантский час»

В 1-м сезоне сериала «Комендантский час» действие разворачивается в Англии будущего. Человечество атаковал неизвестный вирус, победить который не в состоянии даже самые выдающиеся ученые. Заразившиеся превращаются в неуправляемых существ, которые нападают на все живое. Они лишаются разума, но порой узнают знакомых людей и не трогают их. Справиться с зараженными можно, только лишив их жизни. Города охватывает паника. Власти вводят тоталитарный режим. Так они хотят помочь выжившим и остановить распространение вируса. Люди не должны покидать свои дома по ночам. Единственный способ спастись – отыскать свободный остров, где вируса нет.

Список серий 1-го сезона сериала «Комендантский час» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
22 февраля 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
1 марта 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
8 марта 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
15 марта 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
22 марта 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
29 марта 2019
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
5 апреля 2019
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
12 апреля 2019
График выхода всех сериалов
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