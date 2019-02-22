В 1-м сезоне сериала «Комендантский час» действие разворачивается в Англии будущего. Человечество атаковал неизвестный вирус, победить который не в состоянии даже самые выдающиеся ученые. Заразившиеся превращаются в неуправляемых существ, которые нападают на все живое. Они лишаются разума, но порой узнают знакомых людей и не трогают их. Справиться с зараженными можно, только лишив их жизни. Города охватывает паника. Власти вводят тоталитарный режим. Так они хотят помочь выжившим и остановить распространение вируса. Люди не должны покидать свои дома по ночам. Единственный способ спастись – отыскать свободный остров, где вируса нет.