В 3-м сезоне сериала «Эд Стаффорд: Игра на вылет» в джунглях Тайваня, переплавляясь через реки, Эд Страффорд вновь бросает вызов своим соперникам. Кому из них удастся опередить противников, пройти условленный маршрут и выйти целыми и невредимыми из смертельно опасных ловушек Азии? Напомним, в предыдущих сезонах Эд Страффорд побывал в Индии, Монголии, Казахстане и многих других азиатских странах. Он рисковал жизнью, продираясь сквозь суровые тайские джунгли, а также сражался с экспертом по навыкам выживания Кэт Бигни на потрясающем, но смертельно опасном острове Палау в южной части Тихого океана.