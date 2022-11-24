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Постер к 3-му сезону телешоу Эд Стаффорд: Игра на вылет
Киноафиша Сериалы Эд Стаффорд: Игра на вылет Сезоны Сезон 3

Ed Stafford: First Man Out 12+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 24 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 7
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Эд Стаффорд: Игра на вылет»

В 3-м сезоне сериала «Эд Стаффорд: Игра на вылет» в джунглях Тайваня, переплавляясь через реки, Эд Страффорд вновь бросает вызов своим соперникам. Кому из них удастся опередить противников, пройти условленный маршрут и выйти целыми и невредимыми из смертельно опасных ловушек Азии? Напомним, в предыдущих сезонах Эд Страффорд побывал в Индии, Монголии, Казахстане и многих других азиатских странах. Он рисковал жизнью, продираясь сквозь суровые тайские джунгли, а также сражался с экспертом по навыкам выживания Кэт Бигни на потрясающем, но смертельно опасном острове Палау в южной части Тихого океана.

Список серий телешоу Эд Стаффорд: Игра на вылет График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Эд против Мэтта Грэма Ed vs Matt Graham (Grudge Match)
Сезон 3 Серия 1
24 ноября 2022
Эд против Донни Даста Ed vs Donny Dust
Сезон 3 Серия 2
1 декабря 2022
Эд против Макса Дженохана Ed vs Max Djenohan
Сезон 3 Серия 3
8 декабря 2022
Эд против Сунь Линъе Ed vs Sun Lingye
Сезон 3 Серия 4
15 декабря 2022
Эд против Диких Близнецов Ed vs The Wild Twins
Сезон 3 Серия 5
22 декабря 2022
Эд против Несса Найта Ed vs Ness Knight
Сезон 3 Серия 6
29 декабря 2022
За кулисами Behind the Scenes
Сезон 3 Серия 7
5 января 2023
График выхода всех сериалов
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