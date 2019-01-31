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Постер к 1-му сезону телешоу Эд Стаффорд: Игра на вылет
Киноафиша Сериалы Эд Стаффорд: Игра на вылет Сезоны Сезон 1

Ed Stafford: First Man Out 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 января 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Эд Стаффорд: Игра на вылет»

В 1-м сезоне сериала «Эд Стаффорд: Игра на вылет» авантюрист Эд Стаффорд намерен сразиться с бывшими экспертами по выживанию в условиях экзотической Азии и диких лесов мангровых болот Борнео. Битва за первенство в схватке Эда с бывшим британским морпехом, военным из Южной Кореи, рекордсменами различных видов спорта на выносливость и инструкторами по выживанию окажется непростой. Конечно, одинокий волк Стаффорд способен справиться с любыми испытаниями и выжить где угодно, но то же самое можно сказать и о его противниках. В битве сильнейших скорость испытания так же значима, как и сам факт его успешного прохождения. 

Список серий телешоу Эд Стаффорд: Игра на вылет График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Борнео Borneo
Сезон 1 Серия 1
31 января 2019
Казахстан Kazakhstan
Сезон 1 Серия 2
7 февраля 2019
Монголия Mongolia
Сезон 1 Серия 3
14 февраля 2019
Таиланд Thailand
Сезон 1 Серия 4
21 февраля 2019
Палау Palau
Сезон 1 Серия 5
28 февраля 2019
Индия India
Сезон 1 Серия 6
7 марта 2019
График выхода всех сериалов
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