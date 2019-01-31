В 1-м сезоне сериала «Эд Стаффорд: Игра на вылет» авантюрист Эд Стаффорд намерен сразиться с бывшими экспертами по выживанию в условиях экзотической Азии и диких лесов мангровых болот Борнео. Битва за первенство в схватке Эда с бывшим британским морпехом, военным из Южной Кореи, рекордсменами различных видов спорта на выносливость и инструкторами по выживанию окажется непростой. Конечно, одинокий волк Стаффорд способен справиться с любыми испытаниями и выжить где угодно, но то же самое можно сказать и о его противниках. В битве сильнейших скорость испытания так же значима, как и сам факт его успешного прохождения.