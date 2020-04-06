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Постер к 2-му сезону телешоу Эд Стаффорд: Игра на вылет
Киноафиша Сериалы Эд Стаффорд: Игра на вылет Сезоны Сезон 2

Ed Stafford: First Man Out 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 6 апреля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Эд Стаффорд: Игра на вылет»

Во 2-м сезоне сериала «Эд Стаффорд: Игра на вылет» Эд Стаффорд вновь оказывается в бесконечном природном лабиринте, когда отправляется в Казахстан, чтобы вступить в схватку с бывшим южнокорейским спецназовцем по имени Кхен Ри. Затем Эд бросает вызов Мэтту Джаггернау Райту на архипелаге Ваньшань у побережья Южного Китая. Они мчатся на острова, где можно добыть материалы для строительства плотов, способных пересечь 25 километров. Надвигаются бури, и Эду приходится остаться со своим страхом один на один. Затем Эд оказался в пустыне Аксай на северо-западе Китая. Эд и его противник Синьлей должны выжить в песчаных дюнах и скалистых долинах.

Список серий телешоу Эд Стаффорд: Игра на вылет График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Эд против Уилла Лорда Ed vs Will Lord
Сезон 2 Серия 1
6 апреля 2020
Эд против Джоша Джеймса Ed vs Josh James
Сезон 2 Серия 2
13 апреля 2020
Эд против Ки Фурно Ed Vs Ky Furneaux
Сезон 2 Серия 3
7 сентября 2020
Эд против Мэтта Райта Ed vs Matt Wright
Сезон 2 Серия 4
21 августа 2020
Эд против Хакима Айслера Ed vs Hakim Isler
Сезон 2 Серия 5
20 апреля 2020
Эд против Синьлея Ву Ed vs Xinlei Wu
Сезон 2 Серия 6
27 апреля 2020
График выхода всех сериалов
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