Во 2-м сезоне сериала «Эд Стаффорд: Игра на вылет» Эд Стаффорд вновь оказывается в бесконечном природном лабиринте, когда отправляется в Казахстан, чтобы вступить в схватку с бывшим южнокорейским спецназовцем по имени Кхен Ри. Затем Эд бросает вызов Мэтту Джаггернау Райту на архипелаге Ваньшань у побережья Южного Китая. Они мчатся на острова, где можно добыть материалы для строительства плотов, способных пересечь 25 километров. Надвигаются бури, и Эду приходится остаться со своим страхом один на один. Затем Эд оказался в пустыне Аксай на северо-западе Китая. Эд и его противник Синьлей должны выжить в песчаных дюнах и скалистых долинах.