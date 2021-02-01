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Постер сериала Утонувшие
Постер сериала Утонувшие
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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2 постера
Киноафиша Сериалы Утонувшие

Утонувшие (2021 - 2021)

The Drowning 18+
Год выпуска 2021
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Channel 5
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут

О чем сериал

Джоди нелегко дались последние 9 лет, ведь за это время она так и не увидела своего пропавшего без вести сына Тома. Несмотря на то что произошло много событий, женщина не может перестать думать о том злосчастном дне и о том, что сейчас ее ребенок уже был бы подростком. Джоди занимается бизнесом, который приносит одни убытки, и пытается вернуться к нормальной жизни. Одна случайная встреча переворачивает ее мир с ног на голову. Дэниел, обычный юноша, сильно напоминает ей повзрослевшего Тома. Женщина решает во что бы то ни стало узнать о парне все. Джоди лелеет надежду, что это и есть ее пропавший сын, однако окружению кажется, будто она сошла с ума.

В ролях
В ролях
Джилл Халфпенни
Джилл Халфпенни
Дебора Файндлей
Конор Маллен
Дирдри Маллинз
Руперт Пенри-Джонс
Руперт Пенри-Джонс
Дара Девани
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Сезоны
Утонувшие - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 4 эпизода
 
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