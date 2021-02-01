Джоди нелегко дались последние 9 лет, ведь за это время она так и не увидела своего пропавшего без вести сына Тома. Несмотря на то что произошло много событий, женщина не может перестать думать о том злосчастном дне и о том, что сейчас ее ребенок уже был бы подростком. Джоди занимается бизнесом, который приносит одни убытки, и пытается вернуться к нормальной жизни. Одна случайная встреча переворачивает ее мир с ног на голову. Дэниел, обычный юноша, сильно напоминает ей повзрослевшего Тома. Женщина решает во что бы то ни стало узнать о парне все. Джоди лелеет надежду, что это и есть ее пропавший сын, однако окружению кажется, будто она сошла с ума.