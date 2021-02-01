В 1-м сезоне сериала «Утонувшие» тяжело переживает утрату главная героиня Джоди. Девять лет назад маленький сын женщины Том утонул, а его тело так и не было найдено. Она пытается начать новую жизнь, но все ее усилия ни к чему не приводят. Джоди все так же сфокусирована на прошлом и тех ошибках, которых можно было избежать. Каждый день женщины похож на предыдущий: она погружается в тягостные мысли и старается держать на плаву маленький бизнес, который давно уже не приносит дохода. Однажды она видит юношу по имени Дэниел. Он кажется таким похожим на повзрослевшего Тома, что Джоди, надеясь, будто это не просто совпадение, решает выяснить все подробности его жизни.