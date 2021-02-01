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Постер к 1-му сезону сериала Утонувшие
Киноафиша Сериалы Утонувшие Сезоны Сезон 1

The Drowning 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Утонувшие»

В 1-м сезоне сериала «Утонувшие» тяжело переживает утрату главная героиня Джоди. Девять лет назад маленький сын женщины Том утонул, а его тело так и не было найдено. Она пытается начать новую жизнь, но все ее усилия ни к чему не приводят. Джоди все так же сфокусирована на прошлом и тех ошибках, которых можно было избежать. Каждый день женщины похож на предыдущий: она погружается в тягостные мысли и старается держать на плаву маленький бизнес, который давно уже не приносит дохода. Однажды она видит юношу по имени Дэниел. Он кажется таким похожим на повзрослевшего Тома, что Джоди, надеясь, будто это не просто совпадение, решает выяснить все подробности его жизни.

Список серий 1-го сезона сериала «Утонувшие» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
1 февраля 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
2 февраля 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
3 февраля 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
4 февраля 2021
График выхода всех сериалов
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