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Golden Globes, USA 1981
Best Television Series - Drama
Winner
Best TV Actress - Drama
Winner
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Winner
Primetime Emmy Awards 1981
Outstanding Costume Design for a Series
Winner
Outstanding Limited Series
Winner
Outstanding Graphic Design and Title Sequences
Winner
Outstanding Film Editing for a Limited Series or a Special
Nominee
Outstanding Film Editing for a Limited Series or a Special
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Special
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Special
Nominee
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Special
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Special
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Special
Nominee
Outstanding Writing in a Limited Series or a Special
Nominee
Outstanding Achievement in Film Sound Editing
Nominee
Outstanding Achievement in Film Sound Editing
Nominee
Outstanding Art Direction for a Limited Series or a Special
Nominee
Outstanding Cinematography for a Limited Series or a Special
Nominee
Outstanding Directing in a Limited Series or a Special
Nominee
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