Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Shōgun Awards

"Shōgun" updates

All info
Golden Globes, USA 1981 Golden Globes, USA 1981
Best Television Series - Drama
Winner
Best TV Actress - Drama
Winner
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Winner
Primetime Emmy Awards 1981 Primetime Emmy Awards 1981
Outstanding Costume Design for a Series
Winner
Outstanding Limited Series
Winner
Outstanding Graphic Design and Title Sequences
Winner
Outstanding Film Editing for a Limited Series or a Special
Nominee
 Outstanding Film Editing for a Limited Series or a Special
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Special
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Special
Nominee
 Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Special
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Special
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Special
Nominee
 Outstanding Writing in a Limited Series or a Special
Nominee
 Outstanding Achievement in Film Sound Editing
Nominee
 Outstanding Achievement in Film Sound Editing
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Limited Series or a Special
Nominee
 Outstanding Cinematography for a Limited Series or a Special
Nominee
 Outstanding Directing in a Limited Series or a Special
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more