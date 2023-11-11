История короля Хёнджона, который был изгнан из дворца как незаконнорожденный ребенок и прожил много лет в монастыре. Но бездетный король решил назначить наследником именно этого мальчишку. Однако не успел Хёджон даже начать учиться управлению, как Корё стало подвергаться активным набегам киданей — монгольских племен. Юный император заручается поддержкой опытного генерала, и вместе они начинают объединять разрозненные общины, чтобы дать отпор иноземным захватчикам. Причем бороться придется не только с внешними врагами, но и с теми, кто хочет разрушить государство изнутри.