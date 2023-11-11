Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Коре-киданьские войны
1 постер
Киноафиша Сериалы Коре-киданьские войны

Коре-киданьские войны (2023 - …)

Goryeo-Khitan War 18+
Год выпуска 2023
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал KBS2
Продолжительность сериала 37 часов 20 минут

О чем сериал

История короля Хёнджона, который был изгнан из дворца как незаконнорожденный ребенок и прожил много лет в монастыре. Но бездетный король решил назначить наследником именно этого мальчишку. Однако не успел Хёджон даже начать учиться управлению, как Корё стало подвергаться активным набегам киданей — монгольских племен. Юный император заручается поддержкой опытного генерала, и вместе они начинают объединять разрозненные общины, чтобы дать отпор иноземным захватчикам. Причем бороться придется не только с внешними врагами, но и с теми, кто хочет разрушить государство изнутри.

В ролях
В ролях
Чи Сын-хён
Ли Джэ-ён
Ким Дон-джун
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Коре-киданьские войны - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 32 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Хикару — это имя или фамилия? Аниме «Лето, когда умер Хикару» дает мрачный ответ
В «Олененке» от Netflix должно было быть 8, а не 7 серий: вот что вырезали из проекта – и не зря
«Черт побери», угадать советский фильм по морскому кадру не так уж просто: это «Бриллиантовая рука» или что? (тест)
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше