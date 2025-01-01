Постеры сериала «Маша и медведь: Анимашки»

Почему Саша Белый так и не смог простить свою первую любовь Лену: уже тогда было понятно, кто он такой на самом деле

Кэмерон поклялся на крови, что снимет продолжение этого фильма: и это несмотря на кассовый провал с бюджетом в 200 млн долларов

Вслед за «Константинополем» ИВИ запустил еще 5 крутых российских сериалов: обязательно включайте их в декабре

«Эффект Долиной» популярнее «Очень странных дел»: выбрали 5 фильмов для тех, у кого от скандала с квартирами «агрессия и зубы скрипят»

Любовь с мурашками по коже: 5 небанальных фильмов ко Дню матери, о которых вы услышите впервые – от хоррора до комедии «для взрослых»

Готовимся заранее: 6 лучших новогодних фильмов на Netflix, которые помогут создать праздничную атмосферу

«Ее поймали и повесили»: в СССР запретили военный фильм с Басилашвили и Янковским – завязка даже жестче, чем в «Иди и смотри»

Фильм Рязанова на Западе получил позорные 2,2/10: в кадре – Чурикова с Басилашвили, в отзывах – «балаган» и «мы это не просили»

Зрители не поняли, киношники смеялись до упаду: в «Служебном романе» Гайдай спрятал пасхалку «для своих» – в сценарии не было и близко

Ивана Грозного раскусят даже дети: а вот другие 6 ролей великого Юрия Яковлева угадают единицы (тест по кадру)