Братья Джонас 2009 - 2010, 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Братья Джонас
Сезоны
Сезон 2
Jonas
6+
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
20 июня 2010
Год выпуска
2010
Количество серий
13
Продолжительность сезона
4 часа 46 минут
Рейтинг сериала
7.3
Оцените
10
голосов
4.8
IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Братья Джонас»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Домашняя вечеринка
House Party
Сезон 2
Серия 1
20 июня 2010
Назад на пляж
Back to the Beach
Сезон 2
Серия 2
27 июня 2010
Ожидания даты
Date Expectations
Сезон 2
Серия 3
4 июля 2010
И... начали!
And... Action
Сезон 2
Серия 4
11 июля 2010
Возлюбленные Америки
America's Sweethearts
Сезон 2
Серия 5
25 июля 2010
Секрет
The Secret
Сезон 2
Серия 6
1 августа 2010
История васаби
A Wasabi Story
Сезон 2
Серия 7
8 августа 2010
В воздухе
Up in the Air
Сезон 2
Серия 8
15 августа 2010
Прямо на видео
Direct to Video
Сезон 2
Серия 9
22 августа 2010
Шкафчик для флирта
The Flirt Locker
Сезон 2
Серия 10
29 августа 2010
Прогулка на лодке
Boat Trip
Сезон 2
Серия 11
12 сентября 2010
На радио
On the Radio
Сезон 2
Серия 12
26 сентября 2010
Группа братьев
Band of Brothers
Сезон 2
Серия 13
3 октября 2010
