Братья Джонас 2009 - 2010, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Братья Джонас
Киноафиша Сериалы Братья Джонас Сезоны Сезон 2

Jonas 6+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 20 июня 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 13
Продолжительность сезона 4 часа 46 минут

Рейтинг сериала

7.3
Оцените 10 голосов
4.8 IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Братья Джонас» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Домашняя вечеринка House Party
Сезон 2 Серия 1
20 июня 2010
Назад на пляж Back to the Beach
Сезон 2 Серия 2
27 июня 2010
Ожидания даты Date Expectations
Сезон 2 Серия 3
4 июля 2010
И... начали! And... Action
Сезон 2 Серия 4
11 июля 2010
Возлюбленные Америки America's Sweethearts
Сезон 2 Серия 5
25 июля 2010
Секрет The Secret
Сезон 2 Серия 6
1 августа 2010
История васаби A Wasabi Story
Сезон 2 Серия 7
8 августа 2010
В воздухе Up in the Air
Сезон 2 Серия 8
15 августа 2010
Прямо на видео Direct to Video
Сезон 2 Серия 9
22 августа 2010
Шкафчик для флирта The Flirt Locker
Сезон 2 Серия 10
29 августа 2010
Прогулка на лодке Boat Trip
Сезон 2 Серия 11
12 сентября 2010
На радио On the Radio
Сезон 2 Серия 12
26 сентября 2010
Группа братьев Band of Brothers
Сезон 2 Серия 13
3 октября 2010
