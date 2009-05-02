Меню
Братья Джонас 2009 - 2010 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Сезон 1
Jonas
6+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
2 мая 2009
Год выпуска
2009
Количество серий
21
Продолжительность сезона
7 часов 42 минуты
Рейтинг сериала
7.3
Оцените
10
голосов
4.8
IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Братья Джонас»
Сезон 1
Сезон 2
Неправильная песня
Wrong Song
Сезон 1
Серия 1
2 мая 2009
Семейное видео
Groovy Movies
Сезон 1
Серия 2
9 мая 2009
Разносчица пиццы
Pizza Girl
Сезон 1
Серия 3
16 мая 2009
Нормальная семья
Keeping It Real
Сезон 1
Серия 4
17 мая 2009
Лучший друг Джонасов
Band's Best Friend
Сезон 1
Серия 5
7 июня 2009
Мечта
Chasing the Dream
Сезон 1
Серия 6
14 июня 2009
Жертва моды
Fashion Victim
Сезон 1
Серия 7
21 июня 2009
Динь-динь, что ты делаешь
That Ding You Do
Сезон 1
Серия 8
28 июня 2009
Полное повторение
Complete Repeat
Сезон 1
Серия 9
5 июля 2009
Любовная лихорадка
Love Sick
Сезон 1
Серия 10
2 августа 2009
Три мушкетера
Three Musketeers
Сезон 1
Серия 11
9 августа 2009
Неистовый романтик
Frantic Romantic
Сезон 1
Серия 12
16 августа 2009
Содержание под стражей
Detention
Сезон 1
Серия 13
23 августа 2009
Караоке-сюрприз
Karaoke Surprise
Сезон 1
Серия 14
6 сентября 2009
Не один дома
Home Not Alone
Сезон 1
Серия 15
20 сентября 2009
Забыть о дне рождения Стеллы
Forgetting Stella's Birthday
Сезон 1
Серия 16
27 сентября 2009
Сказка о пожарном доме с привидениями
The Tale of the Haunted Firehouse
Сезон 1
Серия 17
11 октября 2009
Двойное свидание
Double Date
Сезон 1
Серия 18
8 ноября 2009
Холодное плечо
Cold Shoulder
Сезон 1
Серия 19
6 декабря 2009
Красота и бит
Beauty and the Beat
Сезон 1
Серия 20
24 января 2010
Экзаменационный джем
Exam Jam
Сезон 1
Серия 21
14 марта 2010
