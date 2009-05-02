Меню
Братья Джонас 2009 - 2010 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Братья Джонас
Киноафиша Сериалы Братья Джонас Сезоны Сезон 1

Jonas 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 мая 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 21
Продолжительность сезона 7 часов 42 минуты

Рейтинг сериала

7.3
Оцените 10 голосов
4.8 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Братья Джонас» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Неправильная песня Wrong Song
Сезон 1 Серия 1
2 мая 2009
Семейное видео Groovy Movies
Сезон 1 Серия 2
9 мая 2009
Разносчица пиццы Pizza Girl
Сезон 1 Серия 3
16 мая 2009
Нормальная семья Keeping It Real
Сезон 1 Серия 4
17 мая 2009
Лучший друг Джонасов Band's Best Friend
Сезон 1 Серия 5
7 июня 2009
Мечта Chasing the Dream
Сезон 1 Серия 6
14 июня 2009
Жертва моды Fashion Victim
Сезон 1 Серия 7
21 июня 2009
Динь-динь, что ты делаешь That Ding You Do
Сезон 1 Серия 8
28 июня 2009
Полное повторение Complete Repeat
Сезон 1 Серия 9
5 июля 2009
Любовная лихорадка Love Sick
Сезон 1 Серия 10
2 августа 2009
Три мушкетера Three Musketeers
Сезон 1 Серия 11
9 августа 2009
Неистовый романтик Frantic Romantic
Сезон 1 Серия 12
16 августа 2009
Содержание под стражей Detention
Сезон 1 Серия 13
23 августа 2009
Караоке-сюрприз Karaoke Surprise
Сезон 1 Серия 14
6 сентября 2009
Не один дома Home Not Alone
Сезон 1 Серия 15
20 сентября 2009
Забыть о дне рождения Стеллы Forgetting Stella's Birthday
Сезон 1 Серия 16
27 сентября 2009
Сказка о пожарном доме с привидениями The Tale of the Haunted Firehouse
Сезон 1 Серия 17
11 октября 2009
Двойное свидание Double Date
Сезон 1 Серия 18
8 ноября 2009
Холодное плечо Cold Shoulder
Сезон 1 Серия 19
6 декабря 2009
Красота и бит Beauty and the Beat
Сезон 1 Серия 20
24 января 2010
Экзаменационный джем Exam Jam
Сезон 1 Серия 21
14 марта 2010
График выхода всех сериалов
