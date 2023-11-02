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Киноафиша Сериалы Супермама для Казановы

Супермама для Казановы (2023 - 2023)

Supermama dlya Kazanovy 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Завуч полиграфического колледжа при типографии Аделина старается всем помогать, но со своими проблемами ей всегда приходится справляться в одиночку – воспитывать сына Семена, противостоять планам мэрии по сносу типографии, нести ответственность за своих студентов, которые в шутку называют ее «мама Деля». В ежедневном потоке заботы о других она совершенно забывает о себе. Пытаясь воспитывать Семена настоящим мужчиной, она держит его в «ежовых рукавицах» и не позволяет бывшему мужу-бизнесмену сделать из мальчика мажора, прожигающего жизнь.

 

Как только Семену удается вырваться из-под контроля «супермамы», наступает катастрофа: чтобы произвести впечатление на девушку, он набрал кредитов. Семен даже не подозревает, что деньги он получил не просто так, а по поручению местного банкира Меринова, который давно хочет присвоить типографию, и всеми силами старается устранить вечно мешающую ему принципиальную Делю.

В ролях
В ролях
Дмитрий Попов
Ирина Крутик
Ирина Крутик
Лилия Разакова
Николай Журавлев
Егор Попов
Сергей Фатьянов
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Супермама для Казановы - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
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